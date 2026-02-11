होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Afghanistan coach Trott heartbroken after double Super Over in T20 World Cup said these types of losses sometimes sting
डबल सुपर ओवर ने छलनी किया अफगानिस्तान के कोच का दिल, कहा- इस तरह की हार लंबे समय तक…

डबल सुपर ओवर ने छलनी किया अफगानिस्तान के कोच का दिल, कहा- इस तरह की हार लंबे समय तक…

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान पर दूसरे सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। डबल सुपर ओवर की हार ने अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट का दिल छलनी कर दिया है।

Feb 11, 2026 09:00 pm ISTMd.Akram अहमदाबाद, भाषा
अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने टी20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका से दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के बाद कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने फील्डिंग में उनकी टीम को कमजोर साबित किया। टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराया।

ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''इससे साबित होता है कि हमारे पास कितनी शानदार टीम है। हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका से करीबी मुकाबला हारना दिल तोड़ने वाला है। हमें कठिन ग्रुप भी मिला है।'' दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट ने कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है।

उन्होंने कहा, ''टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए लेकिन कई बार इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। अब अहम यह है कि हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें और यह भी प्रयास करें कि जहां गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार हो।'' ट्रॉट ने कहा ,'' दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। रन आउट, सीमा पर कैच और रन बचाने के प्रयास। जबर्दस्त फील्डिंग और शायद यही फर्क था।''

ट्रॉट के कोच रहते अफगानिस्तान पिछले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस विश्व कप के बाद वह टीम से विदा ले रहे हैं लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा, ''टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इस पर बात करेंगे। अभी दो अहम मैच खेलने हैं। अभी कुछ और बात करने का समय नहीं है। मैं अभी भी कोच हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में यूएई के खिलाफ हम अच्छा खेलें।''

Md.Akram

T20 World Cup T20 World Cup 2026 Afghanistan Cricket Team
