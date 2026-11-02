अफगानिस्तान ने किया जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, इस खिलाड़ी को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड
अफगानिस्तान की टीम ने 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान ने 79 रनों पर समेट दिया था और 8.1 ओवर में 80 रनों का टारगेट चेज कर लिया था।
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का समापन 1 नवंबर की रात को हुआ। ये सीरीज शारजाह में खेली गई। आखिरी टी20 मैच में तो जिम्बाब्वे की हालत अफगानिस्तान ने खराब कर दी, क्योंकि सिर्फ 79 रनों पर अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को समेट दिया था। इसके बाद 80 रनों के टारगेट को अफगानिस्तान ने 9वें ओवर में ही चेज कर लिया था। इस तरह अफगानिस्तान को सीरीज में 3-0 से जीत मिली और जिम्बाब्वे को एक शर्मनाक क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। इस सीरीज की हीरो अजमतुल्लाह उमरजई रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला। वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच नूर अहमद रहे, जिन्होंने इस मैच में पंजा खोला।
इस मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान के फैसले पर गेंदबाज खरे साबित हुए। उन्होंने 8 रन पर अफगानिस्तान को पहली सफलता मिल गई थी। इसके बाद विकेट गिरते चले गए और टीम संभल ही नहीं सकी। जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा रन रयान बर्ल ने बनाए। उन्होंने 30 रनों की पारी खेली, जबकि वेसली मधेवीरे ने 10 रन बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। वहीं, अफगानिस्तान की ओर से नूर अहम ने 5 विकेट निकाले, जबकि 2 विकेट अब्दुल्लाह ताराखिल को मिले। एक-एक सफलता फजलहक फारुकी, अजमतुल्लाह उमरजई और अब्दुल्लाह अहमदजई को मिली।
वहीं, जब अफगानिस्तान की टीम 80 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 15 रनों के कुल स्कोर पर पहला झटका उन्हें जरूर लगा, लेकिन दूसरे और तीसरे विकेट के लिए छोटी-छोटी साझेदारियां हुईं और मैच 8.1 ओवर में खत्म हो गया। अफगानिस्तान ने 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। 25 रनों की पारी कप्तानी इब्राहिम जादरान ने खेली, जबकि 20 रन सेदिकुल्लाह अटल ने बनाए। अजमतुल्लाह उमरजई 18 रन बनाकर नाबाद लौटे और 14 रन मोहम्मद अकरम ने बनाए। 5 विकेट लेने के लिए नूर अहमद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड सीरीज में 4 विकेट चटकाने और 141 रन बनाने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई को मिला। सीरीज का पहला मैच अफगानिस्तान ने 37 रनों से जीता था और दूसरे मैच में 19 रनों से जीत दर्ज की थी। इस बार उन्हें रन चेज करनी पड़ी और आसान से टारगेट को 9वें ओवर में ही 3 विकेट खोकर चेज कर लिया था। अब दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर से होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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