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भारत एक कठिन टीम है, हम इससे सीखेंगे, सीरीज क्लीन स्वीप कराने के बाद क्या- क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के खत्म होने और भारत द्वारा क्लीन स्वीप कर लेने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान शाहीदी ने क्या बयान दिया है, जानिए।

भारत एक कठिन टीम है, हम इससे सीखेंगे, सीरीज क्लीन स्वीप कराने के बाद क्या- क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन होने और भारत द्वारा अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप किए जाने के बाद भी कप्तान शाहिदी ने टीम की तारीफ की। उन्होंने अपनी टीम को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरा हुआ बताया साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की भी तारीफ की। 3-0 से हारने के बाद कप्तान शाहीदी ने अपनी टीम को मिली सीखों के बारे में बात की और बेहतर होकर आगे की योजना पर भी विचार रखा।

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हमने आज के मैच में बल्लेबाजी अच्छी नहीं की इसलिए हार गए

सीरीज खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा "मुझे लगता है कि आज पहले 10 ओवरों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हमने विकेट गंवा दिए जिससे हम दबाव में आ गए। उसके बाद मैंने और अजमत ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन फिर से, हम बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उस साझेदारी के बाद हमने लगातार दो विकेट गंवा दिए। इसीलिए हम रन बनाने में पीछे रह गए।"

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मैं बार-बार अपने देश के लिए शतक लगाने की कोशिश करुंगा

अपना पहला वनडे शतक बनाने पर बात करते हुए अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा "लंबे समय बाद मुझे लगता है, 95 मैचों के बाद, मैंने अपना पहला शतक बनाया। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और इंशाल्लाह मैं आज से अपने देश के लिए इसे बार-बार दोहराने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, बहुत गर्मी थी और मुझे ऐंठन महसूस हो रही थी। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं।" बता दें कि आज के मैच में शाहिदी ने 131 गेंदों में 102 रनों की संघर्षशील पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया।

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भारत कठिन टीम है, लेकिन हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी

आगे की योजना क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए शाहीदी ने कहा "मुझे लगता है कि हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो भारत में खेलना एक कठिन टीम है और हम सीखेंगे, हम अच्छा नहीं खेले। हम इससे सीखेंगे।

अफगानिस्तान के कप्तान की आगे की योजाना

आगे की बात करें तो, मुझे लगता है कि हमारी टीम काफी अच्छी है, लेकिन पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ आठ महीने पहले खेले गए मैच के बाद हम वनडे क्रिकेट से दूर रहे। अब हमारा अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ है इन तीन मैचों में हमारी परफॉर्मेंस में कमी दिखी, हम उस पर काम करेंगे और हां, कोच भी नए हैं और हम एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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