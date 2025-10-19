भारत के बाद अफगानिस्तान करेगा पाकिस्तान का बॉयकॉट? राशिद खान ने उठाया बड़ा कदम

संक्षेप: खिलाड़ियों के निधन से दुखी अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने X अकाउंट से पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया है। ये माना जा रहा है कि अब भारत की तरह अफगानिस्तान भी धीरे-धीरे पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में बॉयकॉट करेगा।

अप्रैल में जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था तो भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान का बॉयकॉट करने का फैसला किया था। हमारे सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर बॉयकॉट की कार्रवाई नहीं रुकी। इसका असर क्रिकेट की दुनिया में भी देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा प्रतिबंध ना झेलना पड़ा इस वजह से बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मैच तो खेला, मगर यहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। अब इस मुहिम पर अफगानिस्तान भी चलता नजर आ रहा है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक की थी जिसका शिकार 3 अफगानी क्रिकेटर समेत कई लोग बने थे। खिलाड़ियों के इस निधन के बाद अफगानिस्तान ने अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज से हटने का फैसला लिया था। इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा तीसरी टीम श्रीलंका है। हालांकि अफगानिस्तान के हटने के बाद अब पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को इस ट्राई सीरीज का हिस्सा बनाया है।

अफगानिस्तान ने टेस्ट दर्जा मिलने के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होने से पहले उसकी ए टीमें अक्सर देश का दौरा करती थीं और कई अफगान खिलाड़ियों ने भी देश में ट्रेनिंग ली थी।