Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Afghanistan boycott Pakistan after India Rashid Khan takes a big step In view of the air strike
भारत के बाद अफगानिस्तान करेगा पाकिस्तान का बॉयकॉट? राशिद खान ने उठाया बड़ा कदम

भारत के बाद अफगानिस्तान करेगा पाकिस्तान का बॉयकॉट? राशिद खान ने उठाया बड़ा कदम

संक्षेप: खिलाड़ियों के निधन से दुखी अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने X अकाउंट से पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया है। ये माना जा रहा है कि अब भारत की तरह अफगानिस्तान भी धीरे-धीरे पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में बॉयकॉट करेगा।

Sun, 19 Oct 2025 12:39 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अप्रैल में जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था तो भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान का बॉयकॉट करने का फैसला किया था। हमारे सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर बॉयकॉट की कार्रवाई नहीं रुकी। इसका असर क्रिकेट की दुनिया में भी देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा प्रतिबंध ना झेलना पड़ा इस वजह से बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मैच तो खेला, मगर यहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। अब इस मुहिम पर अफगानिस्तान भी चलता नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें:इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 0 पर आउट होने वाले भारतीय, कोहली नंबर-1 के करीब

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक की थी जिसका शिकार 3 अफगानी क्रिकेटर समेत कई लोग बने थे। खिलाड़ियों के इस निधन के बाद अफगानिस्तान ने अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज से हटने का फैसला लिया था। इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा तीसरी टीम श्रीलंका है। हालांकि अफगानिस्तान के हटने के बाद अब पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को इस ट्राई सीरीज का हिस्सा बनाया है।

ये भी पढ़ें:AFG के ट्राई सीरीज से हटने के बाद PAK का बड़ा कदम, किया तीसरी टीम के नाम का ऐलान

खिलाड़ियों के निधन से दुखी अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने X अकाउंट से पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया है। ये माना जा रहा है कि अब भारत की तरह अफगानिस्तान भी धीरे-धीरे पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में बॉयकॉट करेगा।

अफगानिस्तान ने टेस्ट दर्जा मिलने के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होने से पहले उसकी ए टीमें अक्सर देश का दौरा करती थीं और कई अफगान खिलाड़ियों ने भी देश में ट्रेनिंग ली थी।

एक समय, पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटरों को अपने घरेलू टूर्नामेंटों में खेलने की अनुमति भी दी थी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है, 3 क्रिकेटरों के निधन के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rashid Khan Afghanistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,Ind vs Aus ODI Live Score , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |