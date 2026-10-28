जिम्बाब्वे पर राशिद खान का डबल अटैक, अफगानिस्तान ने पहले T20 मैच में हासिल की बड़ी जीत
जिम्बाब्वे पर राशिद खान ने डबल अटैक कर दिया। पहले बल्ले से और फिर गेंद से राशिद खान ने जिम्बाब्वे की हालत खराब कर दी। अफगानिस्तान ने 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की।
अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला शारजाह में मंगलवार 27 अक्टूबर को खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान ऑलराउंडर राशिद खान का था, जिन्होंने पहले तो बल्ले से और फिर गेंद से जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी और टीम को शानदार जीत दिलाई। वे इस मैच में दमदार प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।
इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कप्तान का ये फैसला छोटे ग्राउंड पर असरदार लग रहा था, लेकिन इजाज अहमदजई और राशिद खान ने जिम्बाब्वे के होश उड़ा दिए। इजाज ने 22 गेंदों में 52 रन ठोक दिए और राशिद खान ने 10 गेंदों में 30 रन ठोककर अफगानिस्तान को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था, क्योंकि एक समय पर अफगानिस्तान का स्कोर 66/5 था। बावजूद इसके टीम 177 रनों तक पहुंच गई।
राशिद ने कर दिया जिम्बाब्वे का काम खराब
शहीदुल्लाह कमल ने 42 गेंदों में 46 रन बनाए और रहमनुल्लाह गुरबाज 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इस मैच में राशिद और इजाज को छोड़कर दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। जिम्बाब्वे के पास अच्छा मौका अफगानिस्तान को 100 रनों के भीतर समेटने का था, लेकिन राशिद और इजाज क्रीज पर अड़ गए। न्यूमैन न्यामहुरी ने 4 विकेट जिम्बाब्वे के लिए निकाले, जबकि 2-2 विकेट ब्राड इवांस और इरनेस्ट मसुकु को मिले।
जिम्बाब्वे को नहीं मिल पाई थी अच्छी शुरुआत
वहीं, जब जिम्बाब्वे की टीम 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिली। 5 बल्लेबाजों को शुरुआत जरूर मिली, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका। सर्वाधिक रन इस पारी में रयान बर्ल ने बनाए। उन्होंने 32 रनों की पारी खेली, जबकि इनोसेंट काईया ने 24 रन बनाए। 17-17 रन कप्तान सिकंदर रजा और वेसली मधेवीरे ने बनाए। 13 रन ब्रियान बेनेट के बल्ले से आए।
वहीं, अफगानिस्तान के लिए फजलहक फारुकी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले और 2-2 सफलताएं अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान और राशिद खान को मिलीं। एक विकेट शहीदुल्लाह कमल को मिला। अफगानिस्तान ने इस तरह जिम्बाब्वे को 19.1 ओवर में 140 रनों पर समेट दिया और मैच 37 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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