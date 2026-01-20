T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान ने किए वेस्टइंडीज के हौसले पस्त, T20 मैच में बुरी तरह हराया
T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज यूएई में खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार 19 जनवरी को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम को बड़ी जीत मिली। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 38 रनों से रौंद दिया। इसे हम उलटफेर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पहले भी वेस्टइंडीज को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हराया हुआ है। अब तक वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच 9 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिनमें से 5 ही मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं, जबकि 4 बार बाजी अफगानिस्तान ने मारी है। ऐसे में इसे उलटफेर तो कतई नहीं कहेंगे।
मैच की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ था, क्योंकि पहली गेंद पर ही रहमनुल्लाह गुरबाज आउट हो गए थे। यहां तक कि दूसरा विकेट 19 रन पर गिर गया था, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान ने कमाल की बल्लेबाजी की। इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली के बीच 170 रनों से ज्यादा की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए हुई। 56 गेंदों में 87 रन इब्राहिम जादरान ने बनाए, जबकि रसूली के बल्ले से 59 गेंदों में 84 रन निकले। वे पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक टीम का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 181 हो चुका था।
182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन बना सकी और मुकाबला 38 रनों से हार गई। वेस्टइंडीज की ओर से चार बल्लेबाजों ने 25 या इससे ज्यादा रन बनाए, लेकिन मैच नहीं जीत पाए। अफगानिस्तान के लिए जिया उर रहमान शरीफी ने 3 और मुजीब उर रहमान, राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 विकेट निकाले। वेस्टइंडीज की ओर क्वेंटिन सैम्पसन ने 24 गेंदों में 30 रन, गुडाकेश मोती ने 15 गेंदों में 28 रन, जॉनसन चार्ल्स ने 16 गेंदों में 27 रन और मैथ्यू फोर्डे ने 21 गेंदों में 25 रनों की पारी अपनी टीम के लिए खेली।