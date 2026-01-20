Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Afghanistan beat West Indies by 38 runs in 1st T20I Match ahead T20 World Cup 2026 Darwish Rasooli Ibrahim Zadran shines
T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान ने किए वेस्टइंडीज के हौसले पस्त, T20 मैच में बुरी तरह हराया

T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान ने किए वेस्टइंडीज के हौसले पस्त, T20 मैच में बुरी तरह हराया

संक्षेप:

अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज यूएई में खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने जीत हासिल की है। कैरेबियाई टीम की हर एक चाल को अफगानिस्तान ने नाकाम कर दिया।

Jan 20, 2026 06:01 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 से पहले अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज यूएई में खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार 19 जनवरी को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम को बड़ी जीत मिली। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 38 रनों से रौंद दिया। इसे हम उलटफेर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पहले भी वेस्टइंडीज को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हराया हुआ है। अब तक वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच 9 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिनमें से 5 ही मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं, जबकि 4 बार बाजी अफगानिस्तान ने मारी है। ऐसे में इसे उलटफेर तो कतई नहीं कहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैच की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ था, क्योंकि पहली गेंद पर ही रहमनुल्लाह गुरबाज आउट हो गए थे। यहां तक कि दूसरा विकेट 19 रन पर गिर गया था, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान ने कमाल की बल्लेबाजी की। इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली के बीच 170 रनों से ज्यादा की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए हुई। 56 गेंदों में 87 रन इब्राहिम जादरान ने बनाए, जबकि रसूली के बल्ले से 59 गेंदों में 84 रन निकले। वे पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक टीम का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 181 हो चुका था।

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन बना सकी और मुकाबला 38 रनों से हार गई। वेस्टइंडीज की ओर से चार बल्लेबाजों ने 25 या इससे ज्यादा रन बनाए, लेकिन मैच नहीं जीत पाए। अफगानिस्तान के लिए जिया उर रहमान शरीफी ने 3 और मुजीब उर रहमान, राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 विकेट निकाले। वेस्टइंडीज की ओर क्वेंटिन सैम्पसन ने 24 गेंदों में 30 रन, गुडाकेश मोती ने 15 गेंदों में 28 रन, जॉनसन चार्ल्स ने 16 गेंदों में 27 रन और मैथ्यू फोर्डे ने 21 गेंदों में 25 रनों की पारी अपनी टीम के लिए खेली।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
West Indies Cricket Team Afghanistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |