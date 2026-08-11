गेम चेंजर बने राशिद खान, बल्ले और गेंद से मचाया गदर; अफगानिस्तान ने आयरलैंड को फिर हराया
आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के दो मुकाबले अफगानिस्तान ने अब तक जीत लिए हैं। एक मैच बारिश में धुल गया था। ऐसे में कम से कम अब अफगानिस्तान की टीम सीरीज हारेगी नहीं, बल्कि एक मैच जीतकर सीरीज जीत जाएगी।
अफगानिस्तान की टीम इस समय आयरलैंड के दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। पहला मैच बारिश में धुल गया था, लेकिन दूसरा और तीसरा मैच अफगानिस्तान ने जीता है। इस तरह अफगानिस्तान ने एक चीज पक्की कर दी है कि कम से कम इस सीरीज को अफगानिस्तान की टीम नहीं हारेगी। अगर बाकी के दोनों मैच आयरलैंड ने जीत भी लिए तो भी सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगी। अगर दो में से एक भी मैच अफगानिस्तान ने जीता तो फिर सीरीज पर भी अफगानिस्तान का कब्जा हो जाएगा।
बेलफास्ट में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच की बात करें तो राशिद खान ने बल्ले और गेंद से गदर काटा। पहले 3 विकेट उन्होंने झटके और फिर 37 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। रहमनुल्लाह गुरबाज ने भी कमाल की पारी खेली। उन्होंने 71 रन बनाए और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने का काम किया। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के कप्तान रहमत शाह ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शुरुआत भी अफगानिस्तान को अच्छी मिली थी, क्योंकि आयरलैंड ने पहला विकेट 19 रन पर खो दिया था।
आयरलैंड की टीम जैसे-तैसे 46.3 ओवर में 206 रनों तक ही पहुंच पाई। भला हो नौवें और 10वें नंबर के बल्लेबाज का, जिन्होंने कुछ रन बनाए, अन्यथा टीम के लिए 200 पार करना भी कठिन होता। गैविन हो ने नौवें नंबर पर आकर 36 रन बनाए और 31 रन 10वें नंबर के बल्लेबाज जय मूंदड़ा ने बनाए। 32 रनों की पारी कैड कारमाइकल ने खेली। 23 रन कप्तान पॉल स्टर्लिंग बनाने में सफल हुए। अफगानिस्तान की ओर से अल्लाह गजनफर और राशिद खान को 3-3 विकेट मिले, जबकि 2 विकेट यामिन अहमदजई ने चटकाए। एक-एक सफलता अजमतुल्लाह उमरजई और फजलहक फारुकी को मिली।
राशिद खान ने किया कमाल
अफगानिस्तान की टीम जब 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी मिली और पहले विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी रहमनुल्लाह गुरबाज इब्राहिम जादरान के बीच हुई। जादरान 12 रन ही बना सके, लेकिन गुरबाज ने 77 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 71 रन बनाए। सेदिकुल्लाह अटल 27 रन बनाकर आउट हुए। 22 रन हशमतुल्लाह शाहिदी के बल्ले से आए और राशिद खान 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 43 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे और टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हें मिला।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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