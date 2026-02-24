टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही अफगानिस्तान ने किया नए हेड कोच का ऐलान, पाकिस्तान को पहुंचा चुके हैं फाइनल में

पूर्व कोच जोनाथन ट्रॉट के इस्तीफे के बाद रिचर्ड पायबस को अफगानिस्तान का नया हेड कोच बनाया गया है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नसीब खान पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगले मुख्य कोच और उनके सपोर्ट स्टाफ को ऑफ-सीजन के दौरान अफगानिस्तान में ही रहकर अपना काम करना होगा।

अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज से बाहर होते ही नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। पूर्व कोच जोनाथन ट्रॉट के इस्तीफे के बाद रिचर्ड पायबस को अफगानिस्तान का नया हेड कोच बनाया गया है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नसीब खान पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगले मुख्य कोच और उनके सपोर्ट स्टाफ को ऑफ-सीजन के दौरान अफगानिस्तान में ही रहकर अपना काम करना होगा। रिचर्ड पायबस के कोचिंग करियर की बात करें तो 2013 से 2019 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस के तौर पर काम किया था। इससे पहले, पायबस ने पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर काम किया और टीम को 1999 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से हार गए। उन्होंने 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट में सीनियर लीडरशिप रोल भी निभाया था। रिचर्ड पायबस मार्च से अपना कार्यभार संभालेंगे।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज के अनुसार, “अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) को अफगानिस्तान नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पर रिचर्ड पायबस के अपॉइंटमेंट की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। वह मार्च में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज़ से पहले अफगानअटलान से जुड़ेंगे।

रिचर्ड पायबस एक जाने-माने क्रिकेट लीडर और परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, जिनका इंटरनेशनल कोचिंग करियर शानदार रहा है। वह तीन बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले हेड कोच और क्रिकेट डायरेक्टर हैं और उनके पास बहुत सारा एलीट-लेवल का अनुभव और हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने का एक साबित रिकॉर्ड है।

उनकी जानी-मानी कोचिंग यात्रा में 2013 से 2019 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच, क्रिकेट डायरेक्टर और हाई परफॉर्मेंस हेड के तौर पर काम करना शामिल है। इस दौरान, उन्होंने हाई-परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर को डिजाइन और मैनेज किया, जिससे 2016 में ICC वर्ल्ड कप में तीन ऐतिहासिक जीत मिलीं, जब वेस्टइंडीज की पुरुष, महिला और U19 टीमों ने एक ही कैलेंडर साल में वर्ल्ड टाइटल जीते, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ।

इससे पहले, पायबस पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं और उन्होंने टीम को 1999 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से हार गए। उन्होंने 2013 में बांग्लादेश क्रिकेट में सीनियर लीडरशिप रोल भी निभाया है। घरेलू स्तर पर, साउथ अफ्रीका के घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका कोचिंग रिकॉर्ड मज़बूत है, जहां उनकी गाइडेंस में टीमों ने नौ चैंपियनशिप टाइटल जीते, जो एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा, उन्हें दो बार साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच ऑफ द ईयर चुना गया।