Afghanistan allrounder Mohammad Nabi creates history become First Afghan to score 6000 International runs श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद नबी का बड़ा कारनामा, 6000 रन बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज
Afghanistan allrounder Mohammad Nabi creates history become First Afghan to score 6000 International runs

श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद नबी का बड़ा कारनामा, 6000 रन बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज

अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह सभी प्रारूपों में 6000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:24 PM
अफगानिस्तान की टीम गुरुवार को एशिया कप 2025 से बाहर हो गई। श्रीलंका ने एशिया कप के 11वें मुकाबले में अफगानिस्तान को आठ गेंदे शेष रहते छह विकेट से हराया और सुपर चार में जगह बनाई। अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने इस मैच में धमाकेदार पारी खेली और आखिरी ओवर में स्पिनर दुनित वेल्लालगे के खिलाफ पांच गेंदों में लगातार पांच छक्के लगाए। हालांकि वह आखिरी गेंद पर बाउंड्री नहीं मार सके। नबी ने श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और इस दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की।

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रचा। वह सभी प्रारूपों में 6000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गए हैं। मोहम्मद नबी ने 315 इंटरनेशनल मैचों में 24.62 के औसत से 6057 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। नबी ने तीन टेस्ट में 33 रन और 137 वनडे में 3667 रन बनाए हैं। 139 टी20 मैचों में नबी के नाम 2357 रन हैं। नबी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और खेल के 50 ओवर के प्रारूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

अफगानिस्तान की टीम तीन मैच में एक जीत से दो अंक ही जुटा सकी और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। श्रीलंका की टीम अपने तीनों मैच जीतकर छह अंक के साथ शीर्ष पर रही जबकि बांग्लादेश तीन मैच में चार अंक के साथ ग्रुप से सुपर चार में जगह बनाने वाली दूसरी टीम रही।

अफगानिस्तान के 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मेंडिस (नाबाद 74 रन, 52 गेंद, 10 चौके) की धैर्यपूर्ण पारी की बदौलत 18.4 ओवर में चार विकेट पर 171 रन बनाकर जीत दर्ज की। मेंडिस ने कुसाल परेरा (28) के साथ तीसरे विकेट के लिए 45 और कामिंदु मेंडिस (नाबाद 26, 13 गेंद, दो छक्के) के साथ पांचवें विकेट के लिए 52 रन की अटूट साझेदारी करके श्रीलंका की आसान जीत सुनिश्चित की।

