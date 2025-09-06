ना 50 बना और ना 100, फिर भी बन गए 336 रन; टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार हुआ ऐसा

अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेले गए मैच में कुल 336 रन बने, हालांकि इस दौरान कोई भी खिलाड़ी 50 या 100 रन नहीं बना सका। टी20 इंटरनेशनल में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब मैच में 300 से अधिक रन बने हो और ऐसा हुआ हो।

अफगानिस्तान ने शुक्रवार को त्रिकोणीय सीरीज में यूएई के खिलाफ चार रन की रोमांचक जीत हासिल की। अफगानिस्तान ने सीरीज के छठे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 170 रन बनाए, इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 166 रन ही बना सकी। इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी बल्लेबाजी ना अर्धशतक लगा सका और ना ही शतक। टी20 इंटरनेशनल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मैच में 300 से ज्यादा रन बने हो और मैच में एक भी अर्धशतक या शतक नहीं लगा हो।

टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार हुआ ऐसा यूएई की टीम का सीरीज में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 3-3 मुकाबले जीते हैं। त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल रविवार को शारजाह में खेला जाएगा। टी20 इंटरनेशनल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब मैच में 300 से ज्यादा रन बने हो और कोई अर्धशतक ना लगा हो। इससे पहले अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2016 में हुए मुकाबले के दौरान ऐसा हुआ था। उस मैच में 369 रन बने थे। अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेले गए मुकाबले में कुल 336 रन बने। इस दौरान चार खिलाड़ियों ने 40 से अधिक का स्कोर बनाया। अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 35 गेंद में 48 रन बनाए।

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 170 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई एक समय टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने के करीब पहुंच गया था लेकिन आखिर में उसकी टीम पांच विकेट पर 166 रन ही बना सकी। यूएई को अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे और पावर-हिटर आसिफ खान (40) ने आखिरी तीन गेंदों पर लक्ष्य को पांच रन तक पहुचा दिया। लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फरीद अहमद ने संयम बनाए रखा और अगली दो गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया। उन्होंने अंतिम गेंद पर आसिफ खान को लॉन्ग ऑफ पर कैच कराया।