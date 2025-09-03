गेंद से नहीं बल्ले से हारिस राउफ ने मचाया धमाल, 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5वें बैटर बने

पाकिस्तान के बल्लेबाज हारिस राउफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान पारी में चार छक्के जड़े। इसके साथ ही वह 10वें नंबर पर इतने छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

अफगानिस्तान ने शारजाह में खेले गए टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 18 रनों से हराया। पाकिस्तान हार के बावजूद त्रिकोणी सीरीज में शीर्ष पर हैं। टीम ने अफगानिस्तान और यूएई को अपने शुरुआती मुकाबले में हराया था। अफगानिस्तान ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए, इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी। हालांकि आखिरी कुछ ओवरों में हारिस राउफ ने कुछ देर के लिए पाकिस्तान फैंस की उम्मीद जगा दी थी। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की।

अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को पाकिस्तान के हारिस राउफ 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। त्रिकोणीय सीरीज के चौथे मैच में हारिस ने 16 गेंद में 34 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी के दौरान राउफ ने चार छक्के लगाए। वह मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 10वें विकेट के लिए सूफियां के साथ 40 रन की साझेदारी की। हारिस ने अपनी पारी में चार छक्के लगाए, जो कि टी20 इंटरनेशनल में नंबर 10 पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा संयुक्त रूप से सबसे अधिक है।

हारिस राउफ टी20 इंटरनेशनल इतिहास में एक पारी में चार छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं और अकील होसेन के बाद फुल मेंबर देशों में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अकील ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों पर 44 रन बनाए थे और चार छक्के जड़े थे।

एक पारी में दसवें नंबर पर बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के 4 - अकील हुसैन (वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड) - 2022

4 - फितरी शाम (मलेशिया बनाम भूटान) - 2022

4 - मोहम्मद अदनान (सऊदी अरब बनाम कतर) - 2019

4 - नंदन यादव (नेपाल बनाम कुवैत) - 2025