IPL 2026 से बदलेगा विराट कोहली की RCB का ऑनर? अदार पूनावाला के पोस्ट ने मचाई हलचल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया ने गुरुवार को उस समय रफ्तार पकड़ी जब अदर पूनावाला ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम के लिए एक “मजबूत और प्रतिस्पर्धी” बोली लगाने जा रहे हैं।

Jan 23, 2026 07:48 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु, भाषा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया ने गुरुवार को उस समय रफ्तार पकड़ी जब अदर पूनावाला ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम के लिए एक “मजबूत और प्रतिस्पर्धी” बोली लगाने जा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स मौजूदा आईपीएल चैंपियन हैं और लीग की 10 टीम में संभवत: सबसे ज्यादा प्रशंसक उनकी टीम के ही है। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता ‘सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, “आने वाले कुछ महीनों में मैं आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक आरसीबी के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली पेश करूंगा।”

उन्होंने हालांकि बोली की समय-सीमा या संभावित राशि जैसे विवरण साझा नहीं किए। यह प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी क्योंकि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से प्रस्तावित है।

‘फोर्ब्स इंडिया’ के अनुसार (लगभग 105 मिलियन डॉलर मूल्य की) आरसीबी के लिए नए मालिक की तलाश की प्रक्रिया नवंबर पिछले साल शुरू हुई थी। मौजूदा मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) इस पहल के पीछे है। यूएसएल वैश्विक पेय कंपनी डियाजियो की भारतीय इकाई है।

आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चार जून को हुई भगदड़, जिसमें 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी। इसके बाद टीम की बिक्री की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया था।

यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 2016 में विजय माल्या के कारोबारी साम्राज्य के पतन के बाद आरसीबी को उनके मूल मालिक से अधिग्रहित किया था।

पूनावाला का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईपीएल 2026 में आरसीबी अपने घरेलू मुकाबले बेंगलुरु से बाहर खेल सकती है।

पुणे, मुंबई और रायपुर ने सात घरेलू मुकाबलों की मेजबानी के लिए फ्रेंचाइजी से संपर्क किया है।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने बुधवार को आरसीबी प्रबंधन से घरेलू मैच बेंगलुरु में ही रखने का आग्रह किया था और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा व सुविधाओं में किए गए सुधारों का हवाला दिया था।

आरसीबी ने इसके जवाब में कहा, ‘‘ अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और विचार किए जाने की जरूरत है। हम सभी हितधारकों से मिले सुझावों और पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, ताकि टीम और हमारे प्रशंसकों के हित में जिम्मेदार फैसला लिया जा सके।”

पूनावाला के अलावा, विजय किरागंदूर की कंपनी होम्बले फिल्म्स भी आरसीबी के स्वामित्व की दौड़ में शामिल मानी जा रही है।

होम्बले फिल्म्स ‘केजीएफ’ और ‘कांतारा’ जैसी सुपरहिट फिल्मों की निर्माता है। इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
