IPL में सबसे बड़ी डील की तैयारी! RCB को खरीद सकते हैं अदार पूनावाला, Diageo से चल रही बात
अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईपीएल की सबसे बड़ी डील हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला आईपीएल की मौजूदा चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस मामले में आरसीबी के मौजूदा मालिकाना हक वाली कंपनी डियाजियो पीएलसी से अदार पूनावाला की बात चल रही है।
मिंट समेत तमाम बिजनेस बेस्ड वेबसाइट्स ने इस डील को लेकर जानकारी दी है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर डियाजियो इंडिया और पूनावाला के ऑफिस से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि डियाजियो पीएलसी आरसीबी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है या नहीं। डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की मूल कंपनी है। आईपीएल में आरसीबी की किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी से ज्यादा वैल्यूएशन है।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "आरसीबी के अधिग्रहण के लिए अन्य इच्छुक पक्षों के अलावा अदार पूनावाला सबसे आगे हैं।" मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय मादक पेय कंपनी आरसीबी का मूल्यांकन लगभग 2 बिलियन डॉलर में करने की उम्मीद कर रही है। यहां तक कि व्यावसायिक मूल्य के मामले में भी, आरसीबी इस वर्ष शीर्ष स्थान पर थी, ऐसा हौलिहान लोके ने अपनी आईपीएल मूल्यांकन अध्ययन 2025 रिपोर्ट में उल्लेख किया है।
फरवरी में, अहमदाबाद स्थित टोरेंट ग्रुप ने अपनी होल्डिंग कंपनी टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से, निजी इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स से गुजरात टाइटन्स (जीटी) में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे का मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये था, जिसमें जीटी का मूल्यांकन लगभग 7,453 करोड़ रुपये था। हालांकि, आरसीबी के वैल्यूएशन की डिमांड साढ़े 17 हजार करोड़ के आसपास है। इस तरह यह आईपीएल की सबसे बड़ी डील हो सकती है।