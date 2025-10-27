भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे एडम जंपा, उनकी जगह तनवीर संघा टीम में शामिल

Cricket Logo
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा निजी कारणों से भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के शुरुआती मैच में नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह पर तनवीर संघा को टीम में शामिल किया है जो 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा निजी कारणों से भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह तनवीर संघा को टीम में शामिल किया है।

यह श्रृंखला बुधवार को कैनबरा में शुरू होगी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार जंपा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे।

तेईस वर्षीय संघा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और अपनी लेग स्पिन से 10 विकेट लिए हैं। बिग बैश लीग (बीबीएल) में सिडनी थंडर के नियमित सदस्य संघा ने 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार शुरुआत करते हुए 31 रन देकर चार विकेट लिए थे।

संघा इस वर्ष की शुरुआत में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने भारत ए के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों में सात विकेट लिए थे। जंपा पर्थ में भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अगले दो मैच में खेले थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कैनबरा (29 अक्टूबर), मेलबर्न (31 अक्टूबर), होबार्ट (दो नवंबर), गोल्ड कोस्ट (छह नवंबर) और ब्रिस्बेन (आठ नवंबर) में खेले जाएंगे।

