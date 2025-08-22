एडम जम्पा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, महान शेन वॉर्न के क्लब में हुए शामिल
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा ने 63 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में उनके 52 वनडे विकेट हो गए हैं। वह घरेलू मैदान में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बन गए हैं और महान गेंदबाज शेन वॉर्न के क्लब में शामिल हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्पा ने अपनी उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा किया है। वह ऑस्ट्रेलिया में 50 ODI विकेट हासिल करने वाले वहां के चौथे स्पिनर बन गए हैं। इस तरह वह महान स्पिनर शेन वॉर्न के क्लब में शामिल हो गए हैं। जम्पा ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में दूसरे वनडे मैच के दौरान हासिल की।
3 वनडे मैच की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन का स्कोर खड़ा किया। पूरी टीम 49.1 ओवर में आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा 3 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने टोनी डि जोर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स और नांद्रे बर्गर को आउट किया। जंपा ने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।
महान शेन वॉर्न के क्लब में जंपा
इसके साथ ही एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया में 50 ODI विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने देश में उनके 52 वनडे विकेट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 31 वनडे में 27.65 की औसत से ये विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार 5 विकेट और तीन पर 4-4 विकेट हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा वनडे विकेट वाले स्पिनर का रिकॉर्ड शेन वॉर्न के नाम है। उन्होंने 136 विकेट लिए थे। 77 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर पीटर टेलर और 57 विकेट के साथ ब्रैड हॉग तीसरे नंबर पर हैं।
इस मामले में तो सिर्फ वॉर्न से पीछे हैं जंपा
एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया में 4 बार किसी वनडे मैच में 4 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। स्पिनरों की बात करें तो इस मामले में उनसे ऊपर सिर्फ शेन वॉर्न हैं जिन्होंने घरेलू सरजमीं पर वनडे में 6 बार 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी 3 बार ऐसा कर चुके हैं।
एडम जंपा के करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 113 वनडे मैच में 191 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में सिर्फ एक बार 5 विकेट हॉल हासिल किया है। हालांकि, उन्होंने वनडे में 11 बार 4 विकेट हॉल हासिल किया है।