रोहित शर्मा बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान, खुद सुझाया था तिलक का नाम; मगर MI ने...
आईपीएल 2027 को लेकर मुंबई इंडियंस के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। अब इस बात पर लगभग मुहर लग गई है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे। रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा का नाम सुझाया था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा जताया है।
आईपीएल 2027 को लेकर मुंबई इंडियंस के खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। अब इस बात पर लगभग मुहर लग गई है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे। आईपीएल 2024 से पहले इस दिग्गज प्लेयर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी ले ली गई थी और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, लेकिन 3 सीजन लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब फ्रेंचाइजी का हार्दिक से मोहभंग हो गया है और उन्होंने रोहित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। रोहित शर्मा तीन साल बाद फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने जब उनसे राय मांगी कि किसे कप्तान बनाया जाए तब हिटमैन ने तिलक वर्मा का नाम सुझाया था।
इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ खेल पत्रकार देवेंद्र पाडें के हवाले से आई खबर के अनुसार, "शुरुआत में रोहित ने तिलक वर्मा का नाम सुझाया था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनसे कप्तानी संभालने का अनुरोध किया, जिसके लिए वे अब मान गए हैं। न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले कई दौर की बातचीत हुई थी और नए कोचों की नियुक्ति के समय भी रोहित से सुझाव मांगे गए थे।"
रोहित शर्मा ने मुंबई को 5 बार बनाया चैंपियन
रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 10 साल कप्तानी की। उन्होंने साल 2013 में टीम की कमान तब संभाली जब फ्रेंचाइजी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। वह टीम चैंपियन नहीं बनी थी। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही कमाल किया और पहले ही साल टीम चैपिंयन बन गई। उन्होंने 10 साल कप्तानी की जिसमें 5 बार टीम को चैंपियन बनाया। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। रोहित 2013 से 2023 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे।
क्या 6 साल से रूठी किस्मत को बदल पाएंगे 'हिटमैन'?
हालांकि, 2020 के बाद मानों फ्रेंचाइजी की किस्मत ही रूठ गई। रोहित शर्मा तीन साल बिना ट्रॉफी जीते कप्तान रहे और जब फ्रेंचाइजी को लगा कि अब किसी और को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तब उन्होंने हार्दिक पांड्या की तरफ रुख किया। पांड्या ने भी तीन साल तक कप्तानी की लेकिन रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 साल से मुंबई इंडियंस के हिस्से में कोई आईपीएल खिताब नहीं आया है। अब जब साल 2026 में किसी युवा खिलाड़ी या विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की ओर ना रुख करके फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा की तरफ वापस जा रही है तो क्या वे खिताब दिला पाएंगे और कितने साल तक टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे देखना दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा मौजूदा समय में 39 साल से अधिक के हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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