मीडिया से बातचीत के दौरान कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछें, ACC की पत्रकारों से गुजारिश

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पत्रकारों से गुजारिश की है कि वे टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनीतिक सवाल न पूछें। गुरुवार को कुलदीप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एसीसी के एक मीडिया अधिकारी ने भारतीय मीडिया से राजनीतिक सवाल पूछने से बचने की गुजारिश की।

बृहस्पतिवार को स्पिनर कुलदीप यादव की प्रेस कांफ्रेंस से पहले एसीसी के एक मीडिया अधिकारी ने भारतीय मीडिया से ‘कोई भी राजनीतिक सवाल पूछने से बचने’ का अनुरोध किया।

इस कदम को नुकसान की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि एसीसी का मीडिया विभाग पहले से ही इस विवाद से निपटने के तरीके को लेकर जांच के घेरे में है। उदाहरण के लिए यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम से इस हफ्ते की शुरुआत में एक मैच के लिए पाकिस्तान के देरी से पहुंचने को लेकर बार-बार सवाल पूछे गए थे।

यह विवाद तब पैदा हुआ जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद भी विरोधी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।

भारतीय पत्रकारों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में लगातार कड़े सवाल पूछे जाने के बाद इस महाद्वीपीय संस्था ने अब राजनीतिक सवालों पर रोक लगाने का फैसला किया है।

इस बीच आईसीसी बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) टीम के प्रशिक्षण के लिए मौजूद होने के बावजूद मैच पूर्व अनिवार्य प्रेस कांफ्रेंस में कैसे शामिल नहीं हुआ।

अधिकारी ने पूछा, ‘‘अगर कोई संक्रामक बीमारी है या कोई टीम शोक में है तो यह समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान प्रेस कांफ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुआ?’’