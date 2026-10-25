एक बार फिर होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, ACC ने जारी किया एशिया कप राइजिंग स्टार्स का शेड्यूल
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस बार भी भारत ए और पाकिस्तान ए को एक ही ग्रुप में रखा गया है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस बार भी भारत ए और पाकिस्तान ए को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इन दोनों टीमों के बीच एक बार फिर भिड़ंत होगी। यह टूर्नामेंट दोहा में खेला जाएगा।
इंडिया-ए अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगा। इसके बाद 22 नवंबर को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया-ए की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला भारतीय टीम संयुक्त अरब अमीरात से खेलेगी। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था।
ग्रुप ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए और हॉन्ग कॉन्ग शामिल हैं। ग्रुप बीमें इंडिया-ए, पाकिस्तान-ए, नेपाल और यूएई को जगह मिली है। सभी टीमें अपने-अपने ग्रुप की अन्य तीन टीमों से खेलेंगी। जो टीमें अपने ग्रुप में टॉप-2 में फिनिश करेंगी वे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल मुकाबला दूसरे ग्रुप की टॉप टीमों के साथ होगा। सेमीफाइनल मैच 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे। 29 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा। इस टूर्नामेंट के कुछ मैच यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UDST) ग्राउंड पर खेले जाएंगे। हालांकि, अधिकांश मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला भी इसी मैदान पर होगा। हालांकि, 19 नवंबर को उद्घाटन मैच यूडीएसटी में ही खेला जाएगा।
पिछले सीजन ऐसा था टूर्नामेंट का हाल
बता दें कि पिछले सीजन एशिया कप राइजिंग सुपर स्टार्स की कप्तानी जितेश शर्मा ने की थी। वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम का हिस्सा थे। पहले मैच में इंडिया ए ने यूएई को 148 रनों से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन अगले मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेट से शिकस्त दी थी। आखिरी लीग मैच में ओमान को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ जिसमें मैच टाई रहा, लेकिन सुपर ओवर में बांग्लादेश ने बाजी मारी। भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर फाइनल खेलने उतरी थी। पिछले साल के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम इस साल बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन भारतीय टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी के हाथ में रहती है और स्क्वॉड में कौन- कौन से प्लेयर शामिल रहते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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