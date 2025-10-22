अबुधाबी टी10 में खेलते नजर आएंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत समेत ये बड़े नाम
संक्षेप: पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह, श्रीसंत और पीयूष चावला के साथ वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये टूर्नामेंट 18 नवंबर से 30 नवंबर तक अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह, श्रीसंत और पीयूष चावला के साथ वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट में खेलेंगे। इन खिलाड़ियों ने अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 30 नवंबर तक चलने वाले अबुधाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर दी है।
इस टूर्नामेंट में इस बार कुल आठ टीम हिस्सा लेंगी जिनमें पांच नई टीम अजमान टाइटन्स, विस्टा राइडर्स, रॉयल चैंप्स, एस्पिन स्टैलियंस और क्वेटा क्वालरी शामिल हैंं। इनके अलावा पिछले साल की टीमें दिल्ली बुल्स, नॉर्दर्न वॉरियर्स और डेक्कन ग्लैडिएटर्स भी अपनी चुनौती पेश करेंगी।
एस्पिन स्टैलियंस ने आगामी टूर्नामेंट के लिए पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन को अपनी टीम में शामिल किया है। अजमान टाइटन्स ने भारत के विश्व कप विजेता लेग स्पिनर चावला को टीम में रखा है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अबुधाबी टी10 के मैच 10-10 ओवर के होते हैं। कई नामी खिलाड़ियों की मौजूदगी से इन मैचों को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह होता है।
अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट के पिछले सीजन का खिताब डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने जीता था। उसने फाइनल में मॉरिसविले सैम्प आर्मी को हराया था। डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने अब तक तीन बार अबुधाबी टी10 का खिताब अपने नाम किया है।