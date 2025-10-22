Cricket Logo
Abu Dhabi T10 2025 Harbhajan Singh S Srisanth, Kieron Pollard Faf Du Plesi among those who will play this time
अबुधाबी टी10 में खेलते नजर आएंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत समेत ये बड़े नाम

संक्षेप: पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह, श्रीसंत और पीयूष चावला के साथ वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये टूर्नामेंट 18 नवंबर से 30 नवंबर तक अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Wed, 22 Oct 2025 02:59 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह, श्रीसंत और पीयूष चावला के साथ वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट में खेलेंगे। इन खिलाड़ियों ने अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 30 नवंबर तक चलने वाले अबुधाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर दी है।

इस टूर्नामेंट में इस बार कुल आठ टीम हिस्सा लेंगी जिनमें पांच नई टीम अजमान टाइटन्स, विस्टा राइडर्स, रॉयल चैंप्स, एस्पिन स्टैलियंस और क्वेटा क्वालरी शामिल हैंं। इनके अलावा पिछले साल की टीमें दिल्ली बुल्स, नॉर्दर्न वॉरियर्स और डेक्कन ग्लैडिएटर्स भी अपनी चुनौती पेश करेंगी।

एस्पिन स्टैलियंस ने आगामी टूर्नामेंट के लिए पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन को अपनी टीम में शामिल किया है। अजमान टाइटन्स ने भारत के विश्व कप विजेता लेग स्पिनर चावला को टीम में रखा है।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अबुधाबी टी10 के मैच 10-10 ओवर के होते हैं। कई नामी खिलाड़ियों की मौजूदगी से इन मैचों को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह होता है।

अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट के पिछले सीजन का खिताब डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने जीता था। उसने फाइनल में मॉरिसविले सैम्प आर्मी को हराया था। डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने अब तक तीन बार अबुधाबी टी10 का खिताब अपने नाम किया है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
