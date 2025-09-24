एशिया कप में गर्दा उड़ा रहे अभिषेक शर्मा अगले महीने कर सकते हैं ODI डेब्यू

अभिषेक शर्मा को जल्द ही ओडीआई डेब्यू का मौका मिल सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे स्क्वाड में जगह मिल सकती है। शर्मा ने पिछले साल जुलाई में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था।

एशिया कप में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गर्दा मचा रहे अभिषेक शर्मा को जल्द ही उसका इनाम मिलने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में वह वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे स्क्वाड में जगह मिल सकती है। 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक टी20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा की विध्वंसक बल्लेबाजी से मैनेजमेंट काफी प्रभावित है और उन्हें वनडे में मौका के रूप में इसका इनाम दिया जा सकता है।

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में सिर्फ 39 गेंद में 74 रनों की धांसू पारी खेली थी। उनकी इस बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से मैच अपने नाम किया था। शर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एशिया कप में वह फिलहाल 4 मैच में 173 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 208.43 है।

इस बीच अभिषेक शर्मा नेट में गेंदबाजी करते हुए भी दिखे हैं। उन्हें घंटों गेंदबाजी करते देखा गया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के दौर में वैसे भी ऑलराउंडर्स पर जोर है। इंग्लैंड दौरे पर भी इसकी छाप दिखी थी। एशिया कप में तो दिख ही रहा है। शिवम दुबे भी गेंदबाजी में हाथ आजमा रहे हैं और विकेट भी झटक रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो उनके नाम भी टी20 इंटरनेशनल में 6 विकेट दर्ज हैं।

अभिषेक शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो वह अभी सिर्फ टी20 में खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल ही 6 जुलाई 2024 को हरारे में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था।

शर्मा ने अभी तक 21 टी20 इंटरनेशनल मैच की 20 पारियों में 35.4 के औसत से 708 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 197.21 है। उन्होंने टी20 में अब तक 2 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है।