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जिम्बाब्वे में फेल हुए अभिषेक शर्मा का टूटा दिल, सूर्यकुमार यादव ने बढ़ाया हौसला- तुमने लगातार 2 साल…

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद अभिषेक शर्मा का दिल टूट गया है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट इस बात का गवाह है। पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका हौसला बढ़ाया है।

Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav
अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव

जिम्बाब्वे दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप हुए अभिषेक शर्मा का दिल टूट गया है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट इस बात की गवाही दे रहा है। हालांकि पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तीन मैच की टी20 सीरीज में भारत ने मेजबानों का सूपड़ा साफ किया, उस सीरीज में अभिषेक शर्मा तीन मैचों में 11 ही रन बना पाए। जी हां, जबकि उनके साथी ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी 151 रनों के साथ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और ईशान किशन 146 रनों के साथ दूसरे पायदान पर रहे। अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपना दुख जाहिर किया और फैंस से जोरदार वापसी करने का वादा किया।

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'…तो दुख होता है'

अभिषेक शर्मा ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ‘जब आप वो नहीं दे पाते जो बहुत से लोग मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो दुख होता है। लेकिन यह गेम हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो अच्छा करते रहते हैं। खुशी है कि टीम जीत गई। और मजबूत होकर वापस आऊंगा।’

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सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल

सूर्यकुमार यादव मुश्किल समय में अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होने के लिए जाने जाते हैं। वह भले ही इस समय टीम से बाहर है, मगर वह बाहर से भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

अभिषेक शर्मा के इस पोस्ट पर सूर्या ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘तुमने लगातार 2 साल तक मुस्कुराने की बहुत सारी वजहें दी हैं। इंडिया को तब शान दी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। समय की बात है। जैसे हो वैसे रहो।’

अभिषेक शर्मा पोस्ट

कैसा रहा IND vs ZIM तीसरा टी20?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगाए। वैभव ने 49 गेंदों पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 81 रनों की पारी खेली। वह अपने पहले इंटरनेशनल शतक से मात्र 19 रन से चूक गए। जब वैभव चलते हैं तो बाकी बल्लेबाजों की चमक फीकी पड़ जाती है। टीम इंडिया का कोई और बल्लेबाज इस मैच में 30 या उससे अधिक रन नहीं बना पाया। ईशान किशन 29 रनों के साथ वैभव के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 27 तो रिंकू सिंह ने 25 रन बनाए।

193 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना पाई। 5वें नंबर पर आए रयान बर्ल ने 54 रनों की पारी खेली और वह अंत तक एक छोर पर डटे रहे। उनके अलावा वेस्ली मधेवेरे ने 28 रन बनाए। भारत के लिए मयंक यादव 3 तो यश ठाकुर 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे।

वैभव सूर्यवंशी को उनकी कमाल की परफॉर्मंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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