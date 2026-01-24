Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma vs Virat Kohli Who is the real king of cricket after 33 T20I innings
अभिषेक शर्मा बनाम विराट कोहली: 33 टी-20I पारियों के बाद कौन है क्रिकेट का असली ‘किंग’?

अभिषेक शर्मा बनाम विराट कोहली: 33 टी-20I पारियों के बाद कौन है क्रिकेट का असली ‘किंग’?

संक्षेप:

नागपुर में खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने 35 गेंदों में विस्फोटक 84 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद उनकी तुलना विराट कोहली से होने लगी थी। तुलना का मुख्य आधार दोनों बल्लेबाजों की शुरुआती 33 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां हैं। दोनों में से कौन बेहतर है जानिए।

Jan 24, 2026 09:40 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। नागपुर में खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने 35 गेंदों में विस्फोटक 84 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद उनकी तुलना विराट कोहली से होने लगी थी। तुलना का मुख्य आधार दोनों बल्लेबाजों की शुरुआती 33 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां हैं। अभिषेक शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा की तरह टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभाली है और खुद को एक विस्फोटक ओपनर के रूप में साबित किया है। रायपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले से पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या अभिषेक का यह नया अंदाज उन्हें कोहली के आंकड़ों के करीब खड़ा करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 34 मैचों की 33 पारियों में 37.89 के औसत और 190.92 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं। दूसरी ओर, यदि विराट कोहली की शुरुआती 33 पारियों को देखें, तो उन्होंने 48.90 के शानदार औसत और 133.90 के स्ट्राइक रेट से 1271 रन बनाए थे। कोहली ने इन पारियों में 12 अर्धशतक लगाए थे। हालांकि अभिषेक का स्ट्राइक रेट कोहली से कहीं अधिक है और उन्होंने दो शतक भी लगाए हैं, लेकिन रन बनाने की निरंतरता और कुल रनों के मामले में कोहली उनसे 72 रन आगे थे।

विराट कोहली अपनी बेहतर औसत और रनों की संख्या के कारण 33 पारियों के बाद भी नंबर 1 खिलाड़ी की स्थिति में नजर आते हैं। कोहली न केवल एक 'रन मशीन' रहे हैं, बल्कि करियर की शुरुआत से ही एक बड़े मैच विनर के रूप में उभरे थे। वहीं, अभिषेक शर्मा ने बेहद कम समय में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान में वे आईसीसी (ICC) टी-20I रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर काबिज हैं। अभिषेक की शैली आधुनिक टी-20 क्रिकेट की मांग के अनुरूप अधिक आक्रामक है। यही कारण है कि उन्हें अभी से ही भविष्य का सुपरस्टार कहा जाने लगा है।

ये भी पढ़ें:सूर्या के साथ हुआ अन्याय? ईशान से ज्यादा रन बनाने पर भी क्यों नहीं मिला POTM

विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करें तो कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 125 मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 48.7 की शानदार औसत और 137.05 के स्ट्राइक रेट के साथ 4188 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली ने 1 शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं। टी-20 फॉर्मेट में कोहली का सर्वोच्च स्कोर 122 रन है, जो उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के दौरान बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने अब तक 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में 36.33 की औसत और 190.63 के साथ 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |