अभिषेक शर्मा बनाम विराट कोहली: 33 टी-20I पारियों के बाद कौन है क्रिकेट का असली ‘किंग’?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। नागपुर में खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने 35 गेंदों में विस्फोटक 84 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद उनकी तुलना विराट कोहली से होने लगी थी। तुलना का मुख्य आधार दोनों बल्लेबाजों की शुरुआती 33 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां हैं। अभिषेक शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा की तरह टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभाली है और खुद को एक विस्फोटक ओपनर के रूप में साबित किया है। रायपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले से पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या अभिषेक का यह नया अंदाज उन्हें कोहली के आंकड़ों के करीब खड़ा करता है।
आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 34 मैचों की 33 पारियों में 37.89 के औसत और 190.92 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं। दूसरी ओर, यदि विराट कोहली की शुरुआती 33 पारियों को देखें, तो उन्होंने 48.90 के शानदार औसत और 133.90 के स्ट्राइक रेट से 1271 रन बनाए थे। कोहली ने इन पारियों में 12 अर्धशतक लगाए थे। हालांकि अभिषेक का स्ट्राइक रेट कोहली से कहीं अधिक है और उन्होंने दो शतक भी लगाए हैं, लेकिन रन बनाने की निरंतरता और कुल रनों के मामले में कोहली उनसे 72 रन आगे थे।
विराट कोहली अपनी बेहतर औसत और रनों की संख्या के कारण 33 पारियों के बाद भी नंबर 1 खिलाड़ी की स्थिति में नजर आते हैं। कोहली न केवल एक 'रन मशीन' रहे हैं, बल्कि करियर की शुरुआत से ही एक बड़े मैच विनर के रूप में उभरे थे। वहीं, अभिषेक शर्मा ने बेहद कम समय में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान में वे आईसीसी (ICC) टी-20I रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर काबिज हैं। अभिषेक की शैली आधुनिक टी-20 क्रिकेट की मांग के अनुरूप अधिक आक्रामक है। यही कारण है कि उन्हें अभी से ही भविष्य का सुपरस्टार कहा जाने लगा है।
विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करें तो कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 125 मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 48.7 की शानदार औसत और 137.05 के स्ट्राइक रेट के साथ 4188 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली ने 1 शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं। टी-20 फॉर्मेट में कोहली का सर्वोच्च स्कोर 122 रन है, जो उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के दौरान बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने अब तक 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में 36.33 की औसत और 190.63 के साथ 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है।