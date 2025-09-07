Abhishek Sharma Varun Chakravarthy in Dinesh Karthik all time India T20I XI Know Rohit Dhoni who was made the captain दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम T20I इलेवन में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती! रोहित या धोनी जानें किसे बनाया कप्तान?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma Varun Chakravarthy in Dinesh Karthik all time India T20I XI Know Rohit Dhoni who was made the captain

दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम T20I इलेवन में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती! रोहित या धोनी जानें किसे बनाया कप्तान?

दिनेश कार्तिक ने हाल ही में भारत की ऑल टाइम T20I XI का चयन किया है। इस टीम में उन्होंने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को चुनकर हर किसी को हैरान कर दिया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम T20I इलेवन में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती! रोहित या धोनी जानें किसे बनाया कप्तान?

2007 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने हाल ही में भारत की ऑल टाइम T20I प्लेइंग XI का चयन किया है। अपनी टीम में उन्होंने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवा खिलाड़ियों को चुनकर हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल, यह खिलाड़ी अभी तक पूरे तरीके से मौजूदा प्लेइंग XI में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं, ऐसे में उनका नाम भारत की ऑल टाइम T20I प्लेइंग XI में देखकर हर कोई हैरान है। कार्तिक ने अपनी इस टीम में ना तो भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को जगह दी है और ना ही वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ियों को चुना है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में 1 टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन; PAK को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

भारत की ऑल टाइम T20I प्लेइंग XI का चयन करते हुए दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से कहा, "मैं शुरुआत उस नए खिलाड़ी से करूंगा जिसने पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। और मुझे लगता है कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो आपको थोड़ी बहुत गेंद देते हैं, लेकिन जब वो लय में आते हैं, तो उन्हें देखना वाकई लाजवाब होता है। शानदार खिलाड़ी, बेहतरीन शॉट, लेकिन सबसे जरूरी बात, उनके इरादे जबरदस्त हैं। और यही बात मुझे उनमें बहुत पसंद है।"

कार्तिक के अनुसार, रोहित टी20I फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और कोहली शायद टी20I में अब तक के सबसे महान खिलाड़ी हैं।

उन्होंने आगे कहा, "और अगले, एक बेहतरीन खिलाड़ी। रोहित शर्मा, जो इस प्रारूप की शुरुआत से ही टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। सोने जैसा शानदार; इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं; वह निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने टीम इंडिया के लिए दो बार वर्ल्ड कप जीता है।

ये भी पढ़ें:कोहली-SKY से आगे निकले रजा, T20I में जीते इतने POTM के अवॉर्ड; ये खिलाड़ी नंबर-1

तीसरा, नंबर तीन। किंग। किंग कोहली कैसे नहीं हो सकते? शायद इस फॉर्मेट में अब तक के सबसे महान खिलाड़ी। इसलिए, उन्हें नंबर तीन पर फिट करना बहुत आसान था। शायद, मुझे कहना होगा, वह सभी फॉर्मेट में भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन निश्चित रूप से टी20 फॉर्मेट में, वह ऐसा नाम नहीं है जिसे आप वर्ल्ड XI में शामिल न कर सकें। टीम इंडिया की XI को तो भूल ही जाइए।"

नंबर-4 पर कार्तिक ने मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को चुना है, वहीं नंबर-5 और 6 पर उन्होंने क्रमश: युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या को जगह दी है।

7 नंबर पर उन्होंने एमएस धोनी को रखा है और उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया है। धोनी की अगुवाई में ही भारत 2007 में पहली बार चैंपियन बना था।

इसके बाद गेंदबाजों के बचे 4 स्लॉट में उन्होंने दो स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों को जगह दी है। दो स्पिनर्स के रूप में उन्होंने अक्षर पटेल के साथ-साथ वरुण चक्रवर्ती को चुना है। वहीं पेसर्स में उन्होंने जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को रखा है।

दिनेश कार्तिक ऑल टाइम इंडिया T20I XI- अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, एमएस धोनी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार

Dinesh Karthik Ms Dhoni Rohit Sharma अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |