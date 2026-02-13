अभिषेक शर्मा ने मुझे बताया कि...IND vs PAK मैच को लेकर वरुण चक्रवर्ती ने दिया बड़ा अपडेट

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Feb 13, 2026 01:08 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को आयोजित होगा। युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को लेकर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा अपडेट दिया है। अभिषेक पेट के संक्रमण से जूझ रहे हैं।

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा अनफिट होने के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले। हालांकि, पेट के संक्रमण से जूझ रहा यह सलामी बल्लेबाज बेहतर महसूस कर रहा है। अभिषेक भारत बनाम पाकिस्तान मैच में मैदान पर उतर सकते हैं। यह बड़ा अपडेट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने दिया है। अभिषेक को दो दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। भारत को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो में भिड़ना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। पाकिस्तान सरकार ने शुरुआत में इंडिया मैच बॉयकॉट का फैसला किया था लेकिन बाद में यू-टर्न ले लिया।

चक्रवर्ती ने गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने दो ओवर में सात रन देकर तीन विकेट चटकाए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 209/9 का स्कोर बनाने के बाद नामीबिया को 93 रनों से धूल चटाई। भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है। स्पिनर ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि अभिषेक अगला मैच खेलेगा। मुझे उसकी स्थिति के बारे में पूरी तरह नहीं पता। लेकिन मैंने उससे बात की है, वह अच्छी स्थिति में लग रहा है। उसने आज कुछ प्रैक्टिस भी की। उसने मुझे बताया कि वह वापसी की प्रक्रिया में है।''

ये भी पढ़ें:अब मैं दो-तीन घंटे ही ऐसा करता हूं...ईशान ने खोला अपने बदले हुए मिजाज का राज

वहीं, टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि अभिषेक को पूरी तरह से फिट होने में समय लगेगा और वह एक या दो मैच मिस कर सकते हैं। अभिषेक अमेरिका के खिलाफ मुंबई में खेले गए मुकाबले में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और उसके बाद मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था। उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी। समझा जाता है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली पहुंचने के बाद और बिगड़ गई। अभिषेक की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ ओपनिंग की। सैमसन ने 8 गेंदों में तूफानी अंदाज में 22 रन बटोरे।

ये भी पढ़ें:ऐतिहासिक जीत के बावजूद सूर्या ने की नामीबिया की तारीफ, बोले- इतना स्कोर बनाते
ये भी पढ़ें:भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, नामीबिया को रौंदकर रचा इतिहास

चक्रवर्ती ने नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस की भी सराहना की जिन्होंने 20 रन देकर चार विकेट चटकाए और बीच के ओवरों में भारतीय रन गति पर अंकुश लगाया। स्पिनर कहा, ''उन्होंने बहुत रणनीतिक तरीके से गेंदबाजी की। वह बहुत बढ़िया था। मैं देख सकता था कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी की योजना कैसे बनाई थी। उन्होंने इस पर काम किया था और काफी सोच-विचार किया था। अगर आप आखिरी चार ओवर देखें तो उनके पास एकदम सही योजना थी। वह अच्छी रिसर्च और योजना के साथ आए।''

