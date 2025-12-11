अभिषेक शर्मा के निशाने पर विराट कोहली का 'महारिकॉर्ड', सूर्यकुमार यादव भी नहीं कर पाए ऐसा!

संक्षेप: अभिषेक शर्मा विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ने से महज 99 रन दूर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें 4 और टी20 मैच खेलने हैं, ऐसे में वह विराट कोहली को पछाड़ नंबर-1 बन सकते हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी गुरुवार, 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाना है। इस सीरीज में टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की नजरें विराट कोहली के महारिकॉर्ड पर हैं। अभिषेक अब किंग कोहली के 2016 में बनाए गए रिकॉर्ड से महज 99 रन ही दूर रह गए हैं। अगर अभिषेक शर्मा बचे 4 मैचों में 99 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह इतिहास रचते हुए भारत के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे।

यह रिकॉर्ड है एक साल में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, इसमें आईपीएल समेत डोमेस्टिक क्रिकेट भी शामिल है। विराट कोहली 2016 में अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, उस दौरान किंग कोहली के बल्ले से क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 1614 रन निकले थे। कोहली ने इनमें से 973 रन तो अकेले आईपीएल में ठोके थे।

वहीं बात अभिषेक शर्मा की करें तो वह इस साल टी20 क्रिकेट में 1516 रन बना चुके हैं। विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के बीच अब 98 रनों का ही अंतर रह गया है। अभिषेक पहले ही इस लिस्ट में भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ चुके हैं।

T20 में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय 1614 - विराट कोहली 29 इनिंग्स में (2016)

1516 - अभिषेक शर्मा 37 इनिंग्स में (2025)*

1503 - सूर्यकुमार यादव 41 इनिंग्स में (2022)

1338 - सूर्यकुमार यादव 33 इनिंग्स में (2023)