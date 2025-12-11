Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma Targets Virat Kohli Most Runs in a Year in T20 by Indians even Suryakumar Yadav could not do it
अभिषेक शर्मा के निशाने पर विराट कोहली का 'महारिकॉर्ड', सूर्यकुमार यादव भी नहीं कर पाए ऐसा!

अभिषेक शर्मा विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ने से महज 99 रन दूर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें 4 और टी20 मैच खेलने हैं, ऐसे में वह विराट कोहली को पछाड़ नंबर-1 बन सकते हैं।

Dec 11, 2025 07:49 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी गुरुवार, 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाना है। इस सीरीज में टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की नजरें विराट कोहली के महारिकॉर्ड पर हैं। अभिषेक अब किंग कोहली के 2016 में बनाए गए रिकॉर्ड से महज 99 रन ही दूर रह गए हैं। अगर अभिषेक शर्मा बचे 4 मैचों में 99 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह इतिहास रचते हुए भारत के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे।

यह रिकॉर्ड है एक साल में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, इसमें आईपीएल समेत डोमेस्टिक क्रिकेट भी शामिल है। विराट कोहली 2016 में अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, उस दौरान किंग कोहली के बल्ले से क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 1614 रन निकले थे। कोहली ने इनमें से 973 रन तो अकेले आईपीएल में ठोके थे।

वहीं बात अभिषेक शर्मा की करें तो वह इस साल टी20 क्रिकेट में 1516 रन बना चुके हैं। विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के बीच अब 98 रनों का ही अंतर रह गया है। अभिषेक पहले ही इस लिस्ट में भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ चुके हैं।

T20 में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

1614 - विराट कोहली 29 इनिंग्स में (2016)

1516 - अभिषेक शर्मा 37 इनिंग्स में (2025)*

1503 - सूर्यकुमार यादव 41 इनिंग्स में (2022)

1338 - सूर्यकुमार यादव 33 इनिंग्स में (2023)

अभिषेक शर्मा के लिए टी20 क्रिकेट में यह साल लाजवाब रहा है। उन्होंने भारत के लिए खेले 18 मैचों में 45.47 की औसत के साथ 773 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल हैं। वहीं बचे 743 रन उनके बल्ले से आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में निकले हैं।

