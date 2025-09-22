Abhishek Sharma talks abut his celebration says This is L and L means love this is for those who love Indian team अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था 'L' वाला सेलिब्रेशन, मैच के बाद बताया इसका मतलब, Cricket Hindi News - Hindustan
अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था 'L' वाला सेलिब्रेशन, मैच के बाद बताया इसका मतलब

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया था। उन्होंने फैंस की ओर इशारा करते हुए L का साइन अपने हाथ से बनाया था। इसका मतलब भी उन्होंने मैच के बाद बताया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 02:52 PM
भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को दुबई के मैदान पर एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 39 गेंदों में मैच जिताऊ 74 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला। मैदान पर पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ उनकी नोक-झोंक भी देखने को मिली। हालांकि, अर्धशतक के बाद जिस तरह का सेलिब्रेशन अभिषेक शर्मा ने किया, वह चर्चा का विषय रहा। अब इसका खुलासा उन्होंने किया है कि ये खास सेलिब्रेशन किसके लिए था।

बीसीसीआई द्वारा अपनी बेवसाइट पर शेयर किए गए वीडियो में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओपनर अभिषेक शर्मा से पूछ ही लिया कि वे अक्सर बड़ी पारी खेलने के बाद L वाला सेलिब्रेशन करते हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर अभिषेक शर्मा ने कहा, “ये L है और L का मतलब लव...हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारी इंडियन टीम को जो चाहने वाले हैं और जो आईपीएल में हमें सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए हैं।”

बता दें कि आईपीएल में अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। एक मैच में जब उन्होंने शतक जड़ा था तो अपनी जेब से एक नोट निकालकर फैंस को दिखाया था कि ये ऑरेंज आर्मी के लिए है। अक्सर वे अर्धशतक जड़ने के बाद अपने दाएं हाथ से L बनाते हैं और कई बार तो फ्लाइंग किस भी फैंस को देते हैं। अभिषेक शर्मा का बल्ला इस टूर्नामेंट में जमकर आग उगल रहा है। वे 170 से ज्यादा रन चार मैचों में बना चुके हैं और हर मैच में टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दे रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले बल्लेबाजों को मिल रहा है और भारतीय टीम लगातार मुकाबले जीतती जा रही है।

