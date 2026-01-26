Cricket Logo
अभिषेक और सूर्या की पारी में था '19-20' का फर्क, सुनील गावस्कर ने इसे चुना अपना विनर

अभिषेक और सूर्या की पारी में था '19-20' का फर्क, सुनील गावस्कर ने इसे चुना अपना विनर

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 मैच में दमदार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों में सुनील गावस्कर के मुताबिक, '19-20' का फर्क था। हालांकि, सुनील गावस्कर ने सूर्या की पारी को थोड़ा बेहतर बताया। 

Jan 26, 2026 08:58 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 20 गेंदों में 340 के स्ट्राइक रेट से 68 रनों की पारी खेली, जबकि सूर्यकुमार यादव ने इसी मुकाबले में 26 गेंदों में 220 के करीब के स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए। इन दोनों पारियों में पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के मुताबिक 19-20 का फर्क था। सुनील गावस्कर ने ये भी चुना है कि इन दोनों पारियों में से बेस्ट पारी कौन सी थी और क्यों?

सुनील गावस्कर ने मैच के बाद दोनों बैट्समैन की खूब तारीफ की। जब उनसे अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, तो वे कन्फ्यूज हो गए। हालांकि, उन्होंने भारत के T20I कप्तान के पक्ष में अपना फैसला दिया। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "मेरा मतलब है, उन दोनों में से चुनने के लिए बहुत कम मार्जिन है, लेकिन क्योंकि सूर्या ने कुछ बहुत अच्छे शॉट खेले, जैसे ऑफ-स्टंप के बाहर से स्वीप करना और वह फ्लिक शॉट जो छक्के के लिए गया था, मैं कहूंगा कि शायद थोड़ा सा। यह 19-20 का फर्क है। इस समय, किसे फर्क पड़ता है कि अभिषेक इस मैच में बेस्ट थे या सूर्या? क्योंकि भारत जीत रहा है। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। चारों ओर एंटरटेनमेंट है।"

टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। पहले तीनों मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। भले ही अभिषेक और सूर्या ने आतिशी पारियां खेलीं, लेकिन तीसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, जिन्होंने 17 रन देकर 3 विकेट निकाले। 153 रन पर न्यूजीलैंड को भारत ने सीमित कर दिया था और 154 रनों का टारगेट भारतीय टीम ने महज 10वें ही ओवर में हासिल कर लिया।

फुल मेंबर्स नेशन्स के तौर पर टीम इंडिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक किसी भी टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 से ज्यादा का टारगेट 10 ओवर में चेज नहीं किया है। वेस्टइंडीज ने 2024 में साउथ अफ्रीका को 37 गेंद शेष रहते हुए हराया था, लेकिन टीम इंडिया ने 60 गेंद बाकी रहते मैच को खत्म कर दिया। 40 गेंदों में अभिषेक शर्मा और सूर्या ने 102 रन जोड़े। यहां तक कि पहला विकेट पहली गेंद पर भारत का गिर गया था।

Abhishek Sharma Suryakumar Yadav India Vs New Zealand T20 Series
