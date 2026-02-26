अभिषेक शर्मा ने जड़ा विश्व कप का अपना पहला अर्धशतक, खत्म किया रनों का सूखा
अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया है। यह उनके टी-20 विश्व कप का पहला शतक है। इससे पहले वे लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे लेकिन अहम मुकाबले में अर्धशतक जड़कर भारत को नई उम्मीद दी है।
टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ दिया है। यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में उनका पहला अर्धशतक है। पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार वापसी की और केवल 26 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 चौके और 4 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 192 का रहा। अभिषेक अभी भी मैदान पर मौजूद हैं।
अभिषेक शर्मा की इस विश्व कप में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने अपने शुरुआती तीन मुकाबलों में एक भी रन नहीं बनाया था। वे लगातार तीन मैचों में जीरो पर आउट हुए थे। उसके बाद सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अभिषेक का बल्ला नहीं चला था और वे सिर्फ 15 रन ही बना सके थे। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने आज के मैच में धमाल मचा दिया है।
गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले में चेन्नई के मैदान में अभिषेक शर्मा ने आउट होने से पहले 30 गेंदों में 55 रनों का योगदान दिया और अपने फॉर्म को वापस हासिल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण भारत महत्वपूर्ण मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है।
चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाकर जिम्बाब्वे की टीम का सामना कर रहे अभिषेक शर्मा ने ना सिर्फ अपनी पारी में चार गगनचुंबी छक्के जड़े बल्कि चार चौके भी मारे। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में आईसीसी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं और सुपर-8 के अहम मैच में फॉर्म में वापस आना भारत के लिए शुभ संकेत हैं। भारत का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ जहां अभिषेक शर्मा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
इस मैच से पहले मीडिया, सोशल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बीच यह चर्चा तेज थी कि उन्हें टीम की प्लेइंग 11 से बाहर रखा जाए, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर भरोसा दिखाया और मौका दिया। उन्हें मिले मौके को भुनाया और भारत को एक नई उम्मीद दी। अभिषेक शर्मा का इस विश्व कप में फॉर्म में आना भारत के लिए बहुत जरूरी था और इस प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम आगे आने वाले मैचों के लिए बहुत आश्वत होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।