विश्व कप फाइनल में अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में ठोकी फिफ्टी, दोहराया विराट कोहली का कारनामा

Mar 08, 2026 07:59 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक शर्मा ने विश्व कप के फाइनल में शानदार अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में पचासा जड़ दिया। वे इस विश्व कप में खराब फॉर्म में थे लेकिन फाइनल में अपनी उपयोगिता साबित की है और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस खिताबी मुकाबले में अभिषेक ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक ने सबसे बड़े मंच पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने भारतीय पारी को ऐसी शुरुआत दी जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। भारत ने पावरप्ले (6 ओवर) में बिना किसी नुकसान के 92 रन बनाए, जो टी20 विश्व कप इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, वे इसके बाद ज्यादा समय तक मैदान पर नहीं टिक सके और 52 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 21 गेंदों का सामना किया। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। वे वाइड गेंद पर अपना बल्ला लगा बैठे और विकेटकीपर ने आसानी से कैच कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उस समय गलत साबित हुआ जब जैकब डफी और मैट हेनरी के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की बौछार कर दी। जैकब डफी के एक ही ओवर में अभिषेक ने छक्के और चौकों की मदद से अपना पचासा पूरा किया।

अभिषेक शर्मा ने टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली के कारनामे को दोहरा दिया। 2024 में पूरे टूर्नामेंट में फेल रहने के बाद विराट कोहली ने फाइनल में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तब वे भी बतौर सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने अब फाइनल मुकाबले में ऐसा कर दिया है। वे भी इस पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे।

