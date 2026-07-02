अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में 20 या उससे कम गेंदों में 5 फिफ्टी जड़ने वाले दुनिया के पहले बैटर बने
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20 या उससे कम गेंदों में पांच अर्धशतक लगाने वाले पूर्ण सदस्य देशों के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यह ऐतिहासिक कारनामा है।
भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सोमवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के बल्ले से सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी निकली। उन्होंने कुल 24 गेंदों में 59 रन बनाए। इस विस्फोटक पारी के साथ ही शर्मा के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20 या उससे कम गेंदों में पांच अर्धशतक लगाने वाले पूर्ण सदस्य देशों के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यह ऐतिहासिक कारनामा है। साल 2025 से लेकर 2026 के अब तक के सीजन में अभिषेक शर्मा ने ये कारनामा किया है। उन्होंने यह खास रिकॉर्ड बनाकर अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया है।
साल 2026 में अभिषेक शर्मा ने 3 फिफ्टी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी जड़ी हैं जो 20 या उससे कम गेंदों में आई हैं। इससे पहले 2025 में उन्होंने दो बार यह कारनामा किया था। अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 20 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी और इसके बाद अब 2026 में भी इसे रिपीट करते हुए 20 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। यह विश्व कप से पहले भारत में खेली गई सीरीज थी। इसी सीरीज में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और 14 गेंदों में विस्फोटक फिफ्टी जड़ी थी। इतना ही नहीं 2025 में जब इंग्लैंड की टीम भारत खेलने आई थी उस सीरीज में भी अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी।
अभिषेक शर्मा की 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी
साल 2025 में
इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंदों में
इंग्लैंड के खिलाफ 20 गेंदों में
साल 2026 में
न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में
न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में
और अब इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर 20 गेंदों में।
बता दें कि अभिषेक शर्मा ने विश्व कप में अपने खराब प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2026 से अब एक बार फिर शानदार लय हासिल कर ली है। उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के बीच पिछले तीन मैचों में 2 अर्धशतक तूफानी अंदाज में जड़ दिए हैं। हालांकि, उनसे आईसीसी टी-20I रैंकिंग में नंबर वन का ताज छिन गया है और यह ईशान किशन के सिर पर सज गया है। अभिषेक शर्मा के ओवरऑल टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने 49 मैचों की 48 पारियों में अब तक 33.61 की औसत और 193.25 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1546 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। 11 में से 5 अर्धशतक उन्होंने 20 या उससे कम गेंदों में लगाए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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