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अभिषेक शर्मा ने ठोका दोहरा शतक, टीम ने 50 ओवर में बना दिए 533 रन

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को अमृतसर के लिए खेलते हुए दोहरा शतक लगाया। उनकी इस पारी की बदौलत टीम ने 50 ओवर में 533 रन बनाए। उन्होंने 91 गेंद में 233 रन बनाए।

Abhishek Sharma
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को पंजाब स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वन डे लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट 2026-27 में अमृतसर सीनियर की ओर से खेलते हुए धमाकेदार बैटिंग की। उन्होंने तरन तारन के खिलाफ मुकाबले में 91 गेंदों में 233 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 25 छक्के लगाए। उनकी इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत टीम ने 500 से अधिक रन का स्कोर बनाया। उन्होंने स्टेडियम के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात की।

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अभिषेक शर्मा ने बनाए 233 रन

अमृतसर सीनियर के लिए पारी की शुरुआत करते हुए अभिषेक ने 256 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने अभय चौधरी के साथ पहले विकेट के लिए 305 रन जोड़े। जिन्होंने 85 गेंद में 93 रन की पारी खेली। अमृतसर को पहला विकेट अभिषेक के रूप में लगा, लेकिन जब तक वह आउट टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया था। उन्हें 25वें ओवर की चौथी गेंद पर अशीष ने आउट किया। अभिषेक के दोहरे शतक के बदौलत अमृतसर ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 533 रन बनाए। उन्होंने 91 गेंद में 15 चौके और 25 छक्के की मदद से 233 रन बनाए।

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अभिषेक शर्मा के अलावा सलील अरोरा भी अमृतसर की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, जोकि आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। उन्होंने 18 गेंद में 29 रन बनाए। अभिषेक शर्मा भारतीय टीम टीम के अहम सदस्य हैं। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने सीरीज में 1,8 और दो रन बनाए। जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई थी और कईयों का मानना था कि वैभव सूर्यवंशी के आने और बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अब अभिषेक की जगह खतरे में हैं।

वैभव सूर्यवंशी की दमदार शुरुआत

युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शानदार शुरुआत को जारी रखते हुए आईसीसी की ताजा टी 20 बैटिंग रैंकिंग में बड़ी बढ़त हासिल की है। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की हालिया 3-0 सीरीज जीत के दौरान सूर्यवंशी ने 50.33 की औसत से 151 रन बनाए और अपना पहला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीता। उनके इस शानदार प्रदर्शन का असर बुधवार को अपडेट हुई साप्ताहिक रैंकिंग पर भी दिखा। 15 साल के इस खिलाड़ी ने 230 स्थानों की छलांग लगाई और टी 20 बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में 48वें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। इस रैंकिंग में उनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन नंबर 1 पर हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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