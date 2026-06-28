अभिषेक और सैमसन हुए गोल्डन डक का शिकार, बनाया अनचाहा रिकॉर्ड; विराट कोहली छूटे पीछे
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भारत बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच में फ्लॉप रहे। दोनों सलामी बल्लेबाज गोल्डन डक का शिकार हुए। अभिषेक और संजू ने पहला ओवर में विकेट गंवाया।
टीम इंडिया का ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में बेहद निराश किया। दोनों 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोल्डन डक शिकार हो गए। जय मूंद्रा ने भारतीय पारी के पहले ओवर में अभिषेक और संजू को आउट किया। संजू ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए जबकि अभिषेक ने चौथी गेंद पर डीप थर्ड पर कैच थमाया। दोनों ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओपनिंग जोड़ी पहली बार गोल्डन डक का शिकार हुई है।
पहली बार ऐसा कब हुआ
वहीं, फुल मेंबर देशों के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ, जब एक ही पारी में दोनों ओपनर पहली ही बॉल पर शून्य पर आउट हुए। इससे पहले ऐसा 2018 में हुआ था। तब बांग्लादेश के तमीम इकबाल और सौम्या सरकार ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गोल्डन डक झेला था। क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट होता है तो उसे 'गोल्डन डक' कहा जाता है।
अभिषेक टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वह साल 2026 में 9 बार डक का सामना करना चुके हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान 2019 जबकि पाकिस्तान के राशिद खान 2024 में 9 बार जीरो पर पवेलियन लौटे थे।
विराट कोहली छूटे पीछे
संजू ने टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा डक झेलने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वह T20I में 56 पारियों में 8 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। सुपरस्टार क्रिकेटर कोहली 117 पारियों में सात बार शून्य पर आउट हुए। अभिषेक 47 पारियों में सात बार शून्य पर लौटे हैं। फेहरिस्त में टॉप पर रोहित शर्मा हैं। दिग्गज रोहित ने T20I में 151 पारियों मं 12 मर्तबा शून्य पर विकेट गंवाया। रोहित और कोहली टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके हैं।
T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा डक
9 - राशिद खान (2019)
9 - शादाब खान (2024)
9 - अभिषेक शर्मा (2026)
8 - हर्शल गिब्स (2009)
8 - सुनील नरेन (2017)
8 - राशिद खान (2021)
8 - राशिद खान (2022)
8 - एलेक्स हेल्स (2023)
8 - रिचर्ड नगारवा (2024)
8 - शेरफेन रदरफोर्ड (2025)
8 - सईम अयूब (2025)
T20I में भारत की ओर से सबसे ज्यादा डक
12 - रोहित शर्मा (151 पारियां)
8 - संजू सैमसन (56 पारियां)
7 - अभिषेक शर्मा (47 पारियां)
7 - विराट कोहली (117 पारियां)
7 - सूर्यकुमार यादव (107 पारियां)
5 - केएल राहुल (68 पारियां)
5 - अर्शदीप सिंह (30 पारियां)
T20I में भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल्डन डक
5 - रोहित शर्मा
4 - अभिषेक शर्मा
4 - संजू सैमसन
4 - अक्षर पटेल
3 - जसप्रीत बुमराह
3 - श्रेयस अय्यर
3 - तिलक वर्मा
3 - वॉशिंगटन सुंदर
3 - सूर्यकुमार यादव
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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