अभिषेक शर्मा, संजू और अय्यर टॉप-5 में, शाई होप का जलवा; IND Vs WI सीरीज में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज
भारत बनाम वेस्टइंडीज पांच मैचों की टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं और इनमें से कितने भारतीय और कितने वेस्टइंडीज के प्लेयर हैं आइए आपको हम विस्तार से पूरी लिस्ट और आंकड़े बताते हैं।
भारत बनाम जिम्बाब्वे पांच मैचों की टी-20 सीरीज शनिवार को समाप्त हो गई। भारत ने इस सीरीज में पहले और तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि वेस्टइंडीज ने दूसरा और चौथा मैच अपने नाम किया। बेंगलुरू में शनिवार (17 अक्टूबर) को खेला गया मैच निर्णायक था, लेकिन यह बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका और रद्द करना पड़ा। इस तरह पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई और कप्तान अय्यर और शाई होप ने ट्रॉफी साझा की।
भारत बनाम वेस्टइंडीज इस टी-20 सीरीज में बल्ले की गरजन खूब सुनाई दी। भारत की सपाट पिचों पर रनों की ऐसी बारिश हुई मानों गेंदबाजों के लिए पिच पर कुछ शेष ही ना हो। इस सीरीज में कई बल्लेबाजों ने चौके- छक्कों की बारिश की है। ऐसे में आइए आज हम आपको इस सीरीज में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप- 5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट की खास बात यह है कि सिक्स हिटिंग के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उनसे ऊपर संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर का नाम है। हालांकि, इन तीनों बल्लेबाजों ने बराबर की संख्या में छक्के जड़े हैं, लेकिन रन बनाने के अंतरों के हिसाब से क्रम ऊपर नीचे किया गया है। शे होप ने इस सीरीज में छक्कों की बारिश की है और वे शीर्ष पर विराजमान हैं। उनके साथी बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने भी इस सीरीज में काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है और सूची में दूसरे नंबर पर हैं।
शाई होप टॉप पर, अय्यर, अभिषेक और संजू का भी नाम
पांच मैचों की चार पारियों में बल्लेबाजी करते हुए शाई होप ने कुल 20 छक्के जड़ दिए। वे सीरीज में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में सिंहासन यानी शीर्ष पर विराजमान हैं। शाई होप ने इस सीरीज में सर्वाधिक रन भी बनाए हैं जो 261 हैं। शेरफेन रदरफोर्ड सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने चार पारियों में 15 छक्के जड़े हैं और 221 रन बनाए हैं। वे छक्के जड़ने के अलावा रन बनाने के मामले में भी सीरीज में दूसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में चूंकि श्रेयस अय्यर ने 181 रन बनाए हैं और 9 छक्के जड़े हैं इसलिए तीसरे स्थान पर हैं। 168 रन और 9 छक्कों के साथ संजू सैमसन चौथे स्थान पर और 145 रन और 9 छक्के के साथ अभिषेक शर्मा पांचवें स्थान पर हैं। बता दें कि अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने 5-5 पारियां खेलकर 9-9 छक्के लगाए हैं और रनों के अंतर के हिसाब से ऊपर नीचे हैं, जबकि शाई होप और रदरफोर्ड ने सिर्फ चार-चार पारियों में बल्लेबाजी की है।
भारत बनाम वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर
1. शाई होप- 282 रन और 20 छक्के (चार पारियों में)
2. शेरफेन रदरफोर्ड, 221 रन और 15 छक्के (चार पारियों में)
3. श्रेयस अय्यर, 181 रन और 9 छक्के (पांच पारियों में)
4. संजू सैमसन 168 रन और 9 छक्के (पांच पारियों में)
5. अभिषेक शर्मा 145 रन और 9 छक्के (पांच पारियों में)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।