अभिषेक शर्मा का ‘अपना लक पहन कर चलो’ टोटका भी नहीं आया काम, सिराज की जर्सी पहने पर नहीं बदली किस्मत
नीदरलैंड के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 'अपना लक पहन कर चलो' जैसा टोटका तक आजमाया। मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर खेलने उतरे कि शायद इससे शून्य की हैट्रिक न लगे, लेकिन कहानी नहीं बदली। 3 गेंद खेलने के बाद वह टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हो गए।
टी20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे रुठा है कि स्टार बैटर अब तक खेले तीन मैचों में खाता तक नहीं खोल पाया है। 25 साल के इस बल्लेबाज के लिए 2026 अभी तक इतना 'अनलकी' साबित हुआ है कि वह 5 बार डक का शिकार हो चुके हैं। नीदरलैंड के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 'अपना लक पहन कर चलो' जैसा टोटका तक आजमाया। मोहम्मद सिराज की जर्सी नंबर 73 पहनकर खेलने उतरे कि शायद इससे शून्य की हैट्रिक न लगे, लेकिन कहानी नहीं बदली। 3 गेंद खेलने के बाद वह टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हो गए। इससे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भी वह बिना खाता खोले आउट हुए थे।
अभिषेक शर्मा अब टी20 वर्ल्ड कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड बना चुके हैं। तेज गेंदबाज आशीष नेहरा के नाम भी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में तीन डक हैं। वैसे अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशाद के नाम है जो 5 बार खाता खोलने में नाकाम रहे थे।
बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभिषेक शर्मा जब बैटिंग के लिए उतरे तब कॉमेंट्री कर रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने उनकी जर्सी को लेकर कॉमेंट किया कि लक बदलने के लिए अलग टॉप पहना है। जब शर्मा आउट हुए तब हुसैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, 'आउट, लगातार तीसरा डक। क्या आप विश्वास करेंगे? इस फॉर्मेट के नंबर वन बैटर ने 0, 0 और 0 से शुरुआत की है।'
मैच शुरू होने से पहले महान सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा के लिए कहा था कि रन का सूखा खत्म करने के लिए सिंगल लीजिए।
गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे पर कहा था, 'मेरी अभिषेक शर्मा को बिन मांगी सलाह है- सबसे पहले गेंद को सिंगल के लिए मारिए। बस ये करिए। उसके बाद आप ताबड़तोड़ खेलते रहिए। लेकिन पहले एक सिंगल लीजिए। तेजी से दौड़ते हुए एक तेज सिंगल से शुरुआत कीजिए।'
नीदरलैंड के खिलाफ भारत के इस मैच का विश्व कप के सुपर-8 चरण के लिहाज से कोई महत्व नहीं था क्योंकि टीम पहले ही अगले राउंड में पहुंच चुकी थी। इस मैच में अभिषेक शर्मा से उम्मीदें थीं कि बिना दबाव वाले इस मुकाबले में वह डक के तिलिस्म को तोड़कर सुपर-8 से पहले आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। अभिषेक शर्मा तो शून्य पर आउट हुए ही, ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए। वह 7 गेंदों में 18 रन बनाकर आर्यन दत्त का शिकार बने। तिलक वर्मा ने 31 और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 34 रन बनाए। शिवम दुबे ने 31 गेंदों में 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को 190 के पार जाने में अहम योगदान दिया। हार्दिक पांड्या ने भी 30 बहुमूल्य रन बनाए।
जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर महज 176 रन बना पाई। इस तरह भारत ने इस मैच को 17 रन से जीत लिया। इस टी20 विश्व कप में टीम इंडिया की ये लगातार चौथी जीत है। अब उसका अगला मुकाबला सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से है। शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
