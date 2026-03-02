होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
खराब फॉर्म की वजह से अभिषेक शर्मा का दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है…पूर्व क्रिकेटर का दावा

Mar 02, 2026 01:10 pm IST
अनिल कुंबले ने कहा है कि फॉर्म में नहीं होने की वजह से अभिषेक शर्मा का दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। हालांकि, अभिषेक को लेकर फाफ डुप्लेसिस ने कहा है कि अब सवाल होना चाहिए कि क्या वे चीजें बदल सकते हैं? 

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुपर 8 के आखिरी मैच में संजू सैमसन ने कमाल की 97 रनों की पारी खेली। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर आउट हो गए, जो टूर्नामेंट में 6 पारियां खेल चुके हैं, लेकिन 80 रन ही कुल नहीं बना सके हैं। अर्धशतक जरूर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा, लेकिन 3 पारियों में शून्य, एक मैच में 15, एक मैच में 10 और एक मैच में 55 रन उन्होंने बनाए हैं। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि ओपनर का दिमाग इस समय थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिख रही है।

अनिल कुंबल ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पर कहा, “उनका दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। कॉन्फिडेंस की कमी है। आप चाहते हैं कि दूसरे प्रेशर कम करें और इंडिया ने अच्छा किया है। अब जब इंडिया जीत गया है, तो वह कहेगा, मुझे कंट्रीब्यूट करना शुरू करना होगा। इंग्लैंड एक अलग चैलेंज देगा। उनके पास जैक्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि हैरी ब्रूक जैक्स को देर तक रोक पाएंगे। उसने पावरप्ले में भी बॉलिंग की है। वह अच्छी बॉलिंग करता है।”

हालांकि, कुंबले ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा को इंग्लैड के खिलाफ 5 मार्च को खेले जाने वाले सेमीफाइनल की टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि इंडिया की जीत ने अभिषेक शर्मा को बचा लिया है। अभिषेक शर्मा को लेकर अब ये चर्चा होनी चाहिए कि वे क्या सेमीफाइनल मैच में टीम की तकदीर बदल पाएंगे या नहीं?

डुप्लेसिस ने कहा, "अच्छी बात यह है कि वे जीत गए। जब ​​आप जीत रहे होते हैं, तो जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, टीम उसे आगे ले जाती है। अगर आप हारते हैं, तो उस पर उंगली उठाई जाती है। हार का खामियाजा खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है। इसलिए, अगर इंडिया आज रात हार जाती, तो उस पर बहुत उंगली उठाई जाती। तो अब एक उम्मीद की किरण है - क्या वह सेमीफाइनल में ऐसा कर सकता है या वह इसे पलट सकता है?"

Vikash Gaur

