खराब फॉर्म की वजह से अभिषेक शर्मा का दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है…पूर्व क्रिकेटर का दावा
अनिल कुंबले ने कहा है कि फॉर्म में नहीं होने की वजह से अभिषेक शर्मा का दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। हालांकि, अभिषेक को लेकर फाफ डुप्लेसिस ने कहा है कि अब सवाल होना चाहिए कि क्या वे चीजें बदल सकते हैं?
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुपर 8 के आखिरी मैच में संजू सैमसन ने कमाल की 97 रनों की पारी खेली। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर आउट हो गए, जो टूर्नामेंट में 6 पारियां खेल चुके हैं, लेकिन 80 रन ही कुल नहीं बना सके हैं। अर्धशतक जरूर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा, लेकिन 3 पारियों में शून्य, एक मैच में 15, एक मैच में 10 और एक मैच में 55 रन उन्होंने बनाए हैं। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि ओपनर का दिमाग इस समय थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिख रही है।
अनिल कुंबल ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पर कहा, “उनका दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। कॉन्फिडेंस की कमी है। आप चाहते हैं कि दूसरे प्रेशर कम करें और इंडिया ने अच्छा किया है। अब जब इंडिया जीत गया है, तो वह कहेगा, मुझे कंट्रीब्यूट करना शुरू करना होगा। इंग्लैंड एक अलग चैलेंज देगा। उनके पास जैक्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि हैरी ब्रूक जैक्स को देर तक रोक पाएंगे। उसने पावरप्ले में भी बॉलिंग की है। वह अच्छी बॉलिंग करता है।”
हालांकि, कुंबले ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा को इंग्लैड के खिलाफ 5 मार्च को खेले जाने वाले सेमीफाइनल की टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि इंडिया की जीत ने अभिषेक शर्मा को बचा लिया है। अभिषेक शर्मा को लेकर अब ये चर्चा होनी चाहिए कि वे क्या सेमीफाइनल मैच में टीम की तकदीर बदल पाएंगे या नहीं?
डुप्लेसिस ने कहा, "अच्छी बात यह है कि वे जीत गए। जब आप जीत रहे होते हैं, तो जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, टीम उसे आगे ले जाती है। अगर आप हारते हैं, तो उस पर उंगली उठाई जाती है। हार का खामियाजा खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है। इसलिए, अगर इंडिया आज रात हार जाती, तो उस पर बहुत उंगली उठाई जाती। तो अब एक उम्मीद की किरण है - क्या वह सेमीफाइनल में ऐसा कर सकता है या वह इसे पलट सकता है?"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
