आज रात को होगा अभिषेक शर्मा की फिटनेस का फाइनल टेस्ट, कल पाकिस्तान से ही महामुकाबला

Feb 14, 2026 06:26 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज रात को अभिषेक शर्मा की फिटनेस का फाइनल टेस्ट होना है। क्या वे कल पाकिस्तान से होने वाले महामुकाबले के लिए तैयार हैं? या फिर मैनेजमेंट फिर से संजू सैमसन और ईशान किशन वाली जोड़ी के साथ जाएगा? 

अभिषेक शर्मा शुक्रवार 13 फरवरी की रात को कोलंबो पहुंच गए हैं, जहां 15 फरवरी की शाम को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को एक बड़ा मुकाबला खेलना है। हालांकि, भारतीय टीम के लिए इस बड़े मैच में अभिषेक शर्मा का हिस्सा लेना उनके पेट के संक्रमण से उबरने पर निर्भर करता है। सकारात्मक बात ये है कि यह विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शुक्रवार को टीम के साथ कोलंबो पहुंच गया, जो कि उनकी फिटनेस को लेकर एक अच्छी खबर है। इसी वजह से रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा में होने वाले मैच में उनकी वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि, उनकी फिटनेस का फाइनल टेस्ट आज यानी शनिवार को होना है।

दरअसल, नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बावजूद अभिषेक गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ भारत के मैच में नहीं खेल पाए थे। वे ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, लेकिन संजू सैमसन ने उनकी जगह पारी की शुरुआत की थी। वहीं, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात करें तो भारतीय टीम शनिवार की शाम को 6 बजे से कोलंबो में ट्रेनिंग करने वाली है। इसी ट्रेनिंग में पता चलेगा कि वे खेलने के लिए फिट हैं या फिर नहीं?

आखिरी फैसला लेने से पहले अभिषेक की फिटनेस पर करीब से नजर रखी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें निश्चित रूप से अभिषेक को लेकर सवाल किया जाएगा। वहां से अगर तस्वीर साफ नहीं होती है तो पत्रकारों की नजरें नेट्स पर होंगी, जहां अभिषेक शर्मा उतरेंगे या नहीं? अगर नेट्स में उतरते हैं तो कितनी देर बल्लेबाजी करते हैं? इस बीच अभिषेक के माता-पिता भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कोलंबो पहुंच गए। उनके माता-पिता एशिया कप के दौरान दुबई में भी मौजूद थे।

अगर अभिषेक अब भी उपलब्ध नहीं रहते हैं तो भारत या तो संजू सैमसन के साथ जा सकता है या फिर फिट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को ईशान किशन के साथ शीर्ष पर खिला सकता है। वॉशिंगटन सुंदर के साथ प्रयोग करने से भारत बचना चाहेगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि वे एक ऑफ स्पिन का विकल्प देंगे। हालांकि, बड़े मैच में भारत चाहेगा कि प्रोपर ओपनर ही खिलाया जाए।

दिल्ली में अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी और 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे। इस पारी में 3 छक्के और एक चौका शामिल था। पाकिस्तान के खिलाफ भी ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए सैमसन खेल सकते हैं। ईशान किशन दमदार फॉर्म में हैं। वॉशिंगटन को रिंकू सिंह की जगह भी मौका मिल सकता है, जो अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे।

