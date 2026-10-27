अभिषेक की बल्लेबाजी विश्वस्तरीय थी…, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने कहा- आप सिर्फ उनकी तारीफ कर सकते हैं!
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी विश्वस्तरीय थी। आप सिर्फ उनकी तारीफ कर सकते हैं। तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी के बाद यह बयान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने दिया है। उन्होंने आगे के मैचों में अपनी टीम के बेहतर करने की भी उम्मीद जताई है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 'विश्वस्तरीय बल्लेबाजी' की सराहना की लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि उनकी टीम पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के बाकी बचे दो मुकाबलों में वापसी करेगी।
अभिषेक के 38 गेंद में 113 रन की बदौलत भारत ने मंगलवार को वेलिंगटन में तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर शृंखला में 3-0 की विजयी बढ़त बना ली। मिचेल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''यह बेहद खास पारी थी। उनकी कुछ हिटिंग विश्वस्तरीय थी और यही वजह है कि वह अपने काम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं।'' उन्होंने कहा, ''आप उनकी तारीफ ही कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। निश्चित रूप से यह उनका दिन था और मुझे यकीन है कि लोग इस पारी को लंबे समय तक याद रखेंगे।''
चौथे टी-20 मैच से वापसी करेगी न्यूजीलैंड की टीम
हालांकि, मिचेल ने उम्मीद जताई कि न्यूजीलैंड की टीम चौथे और पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वापसी करेगी। उन्होंने कहा, ''शृंखला हमारे हाथ से निकल गई है लेकिन न्यूजीलैंड के लिए अभी दो मैच बाकी हैं। इसलिए हमारे पास खेलने के लिए काफी कुछ है। ब्लैक कैप्स (राष्ट्रीय टीम) के लिए खेलना हमेशा बेहद खास होता है। बचपन में आप सपना देखते हैं कि एक दिन तीनों प्रारूपों में अपने देश के लिए खेलते हुए यहां तक पहुंचेंगे।'' मिचेल ने कहा, ''करीब 48 से 72 घंटे बाद ईडन पार्क (चौथे टी20 का आयोजन स्थल) में लगभग खचाखच स्टेडियम में होना बेहद खास होगा। हम इसके लिए उत्साहित हैं और मुकाबला काफी मजेदार रहने की उम्मीद है।'' मिचेल ने शृंखला के अहम मौकों पर न्यूजीलैंड की टीम से हुई कुछ छोटी गलतियों पर भी निराशा जताई।
छोटे-छोटे पल हमारे पक्ष में रहते तो हम जीत जाते
उन्होंने कहा, ''मुकाबलों के दौरान कुछ ऐसे छोटे-छोटे पल रहे जिनके बारे में हम सोचते हैं कि काश हम उन्हें दोबारा खेल पाते। अगर उन मौकों पर चीजें हमारे पक्ष में जातीं तो हम शृंखला में 2-1 से आगे हो सकते थे।'' मिचेल ने कहा, ''हालांकि हमें अपनी तैयारियों पर गर्व है और हम जानते हैं कि आगे का घरेलू सत्र हमारे लिए काफी अहम है।'' मिचेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले न्यूजीलैंड को एकदिवसीय शृंखला और दो बड़े टेस्ट मुकाबले भी खेलने हैं। उन्होंने कहा, ''ब्लैक कैप्स के तौर पर हमारे लिए यह रोमांचक घरेलू सत्र होने वाला है।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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