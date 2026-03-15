दो 0 के बाद सूर्या भाई और HP भाई ने सोशल मीडिया डिलीट करा दिया था, अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा
अभिषेक शर्मा ने बताया जब मैं लगातार दो बार जीरो पर आउट हुआ, तो सूर्या भाई (सूर्यकुमार यादव), गौती सर (गौतम गंभीर) और हार्दिक पांड्या, तीनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहने (डिलीट करने) की सलाह दी।
भारत के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया है कि टी20 विश्व कप के शुरुआती मैचों में उनके खराब प्रदर्शन के बाद टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद की थी। अभिषेक ने बताया कि लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद वह काफी दबाव में थे। इस चुनौतीपूर्ण समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं लगातार दो बार जीरो पर आउट हुआ, तो सूर्या भाई (सूर्यकुमार यादव), गौती सर (गौतम गंभीर) और हार्दिक पांड्या, तीनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहने (डिलीट करने) की सलाह दी।" अभिषेक के अनुसार, यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। उन्होंने आगे साझा किया, "मैंने दूसरे जीरो के बाद ही अपनी सोशल मीडिया गतिविधि बंद कर दी थी और इससे मुझे काफी मदद मिली।"
ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी
सोशल मीडिया के प्रभाव पर विस्तार से बात करते हुए अभिषेक ने बताया कि वहां मिलने वाली प्रतिक्रियाएं कभी-कभी खिलाड़ी को विचलित कर सकती हैं। अभिषेक ने कहा, "उस समय मुझे लोगों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और सुझाव मिल रहे थे जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में जनता की भारी उम्मीदों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "क्रिकेटर के जीवन में लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं। कभी आप प्रदर्शन करते हैं और कभी नहीं, लेकिन यह आपके करियर का हिस्सा है। आपको बाहरी बातों को सुनना पड़ता है और कभी उन्हें नज़रअंदाज़ भी करना पड़ता है।" इस मानसिकता ने उन्हें बाहरी शोर को पीछे छोड़कर अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की।
टीम सर्वोपरि की भावना
टीम के टीम फर्स्ट कल्चर की प्रशंसा करते हुए अभिषेक ने बताया कि कप्तान और कोच ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय टीम के हित को सर्वोपरि रखा था। अपने बल्लेबाजी दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने कहा, "जब मैं बल्लेबाजी करने जाता था, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे 50 रन बनाने हैं या नॉट-आउट रहना है। मेरी योजना केवल यह थी कि मैं टीम के लिए पहले छह ओवरों का बेहतर उपयोग कैसे करूं।" भविष्य के लक्ष्यों पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल ट्रॉफी जीतने पर है। उन्होंने कहा, "क्रिकेट खेलना शुरू करने के दिन से ही मेरा एकमात्र लक्ष्य देश के लिए खेलना और आईसीसी ट्रॉफियां जीतना था। यह सिर्फ एक ट्रॉफी की बात नहीं है, बल्कि यह है कि मैं अपने देश के लिए कितनी अधिक ट्रॉफियां जीत सकता हूं।" अभिषेक ने यह भी कहा कि वह अब भविष्य की चिंता करने के बजाय केवल अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।