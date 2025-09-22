Abhishek Sharma reveals Shaheen Afridi and Haris Rauf were making personal attacks says Jawab Dena Jaruri Tha अभिषेक शर्मा ने खोला राज, पर्सनल अटैक कर रहे थे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ; बोले- जवाब देना जरूरी था, Cricket Hindi News - Hindustan
अभिषेक शर्मा ने खोला राज, पर्सनल अटैक कर रहे थे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ; बोले- जवाब देना जरूरी था

अभिषेक शर्मा ने कहा कि पाज आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था क्योंकि जैसे वो, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा….आप हर बॉल पर कुछ ऐसा बोल रहे हो जो…पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो मुझे लगता है उनको जवाब देना जरूरी भी था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:21 AM
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 के दूसरे मैच में भारत ने अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक के दम पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। मैच के दौरान माहौल काफी गर्माया हुआ था। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ लगातार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को स्लेज कर रहे थे, वहीं भारतीय बल्लेबाज बल्ले के साथ-साथ मुंह से भी करारे जवाब दे रहे थे। इन सभी झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। मैच के बाद अभिषेक ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी गेंदबाज उनपर पर्सनल अटैक कर रहे थे, जिस वजह से जवाब देना जरूरी हो गया था।

अभिषेक शर्मा ने सोनी स्पोर्ट्स से कहा, “पाज आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था क्योंकि जैसे वो, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा….आप हर बॉल पर कुछ ऐसा बोल रहे हो जो…पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो मुझे लगता है उनको जवाब देना जरूरी भी था। मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे क्रिकेट नहीं खेल सकते। मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि मैच जीतकर फिर जवाब देंगे।”

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

