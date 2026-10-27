युवराज सिंह के 12 गेंदों के 'ताने' का अभिषेक शर्मा ने दिया जवाब, बोले- मुझे नहीं पता कि वह उस समय...
स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने शतक लगाने के बाद युवराज सिंह के 12 गेंदों के 'ताने' का जवाब दिया।
भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अपने मेंटोर युवराज सिंह के साथ जबर्दस्त बॉन्डिंग हैं। युवराज प्यार से अभिषेक को 'सर' कहकर संबोधित करते हैं। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज ने मंगलवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच के दौरान अभिषेक को मजाकिया अंदाज में 'ताना' मारा। उन्होंने कहा कि अभिषेक 12 गेंदों में फिफ्टी नहीं बना सकते। युवराज ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी। युवराज के अलावा कोई भी फुल मेंबर प्लेयर इतनी कम गेंदों में पचासा नहीं जमा पाया। बता दें कि अभिषेक ने वेलिंगटन में आयोजित तीसरे टी20 में 38 गेंदों में 113 रनों बनाए। उन्होंने आतिशी पारी में 9 चौके और 11 छक्के ठोके। उन्होंने 15 गेंदों में फिफ्टी जड़ी जबकि 35 गेंदों में शतक कंप्लीट किया। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का चौथा शतक है।
'मैं 30 या 34 गेंदों में 100 रन नहीं बना सकता'
26 वर्षीय अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी (19 गेंदों में 45) के साथ मिलकर भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने 118 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। भारत ने तीसरे टी20 में 199 रनों का टारगेट 13.2 ओवर में चेज किया और पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाई। अभिषेक ने जब फिफ्टी पूरी की तो युवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर हंसी वाली इमोजी के साथ लिखा, '' तुम अभी भी 12 गेंदों 50 रन नहीं बना सकते, है ना। ऐसा लग रहा कि दो लेफ्ट हैंडर्स अपने घर के पीछे आंगन में बैटिंग कर रहे हैं।'' वहीं, युवराज ने भारत की जीत के बाद भी पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, ''मैं 30 या 34 गेंदों में 100 रन नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया खेले सर अभिषेक। शानदार पारी और आपने सिंगल भी लिए। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने बढ़िया काम किया। जबर्दस्त कॉम्बिनेशन! संजू सैमसन को सलाम, जो नंबर 3 पर टीम मैन की तरह आए। हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और स्कोर 200 से कम रखा। शानदार सीरीज जीत। बधाई टीम इंडिया।''
12 गेंदों के 'ताने' का अभिषेक ने यूं दिया जवाब
वेलिंगटन में अभिषेक ने शानदार बैटिंग के लिए प्लेयर द मैच अवॉर्ड जीता। अवॉर्ड जीतने के बाद अभिषेक से जब युवराज के 12 गेंदों वाले मैसेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मैंने पहले भी इस बारे में कहा है। मुझे नहीं पता कि वह उस समय किस तरह का क्रिकेट खेल रहे (हंसते हुए) थे। अगर कोई बल्लेबाज उस तरह बैटिंग करना चाहता है तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप मैदान पर जाकर यूं ही 12 गेंदों पर 50 रन नहीं बना सकते। ऐसा कभी-कभी होता है। बतौर बल्लेबाज हम उस माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचते। हम हमेशा टीम को जिताना चाहता हूं। आज भी यही प्लान था।''
अभिषेक ने अपनी पारी के बारे में कहा, ''मैं और वैभव अपने गेम का लुत्फ उठा रहे थे, खासकर पावरप्ले में। जब हम फील्डिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि पिच में एक्स्ट्रा बाउंस है, मैदान का एक हिस्सा छोटा है, जिसका हम पावरप्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा प्लान था, टीम के लिए मोमेंटम बनाना और फिर आगे बढ़ते रहना।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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