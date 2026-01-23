अभिषेक शर्मा या कोई और? रवि शास्त्री ने की टी20 विश्व कप के सबसे असरदार खिलाड़ी की भविष्यवाणी

संक्षेप: टी20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी तूफानी पारी की उम्मीद की जा रही है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि अभीषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छाप छोड़ने वाले क्रिकेटर होंगे।

टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एक मुंबई में आईसीसी के एक कार्यक्रम में शास्त्री ने कहा कि अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में हैं और आत्मविश्वास से लबरेज भी। ये बात उनको दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है।

रवि शास्त्री से जब पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे असरदार खिलाड़ी कौन हो सकता है तो उन्होंने तपाक से कहा, 'अभिषेक, बिना किसी शक के। वह दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है और जबरदस्त फॉर्म में है।'

'अभिषेक चले तो समझिए भारत भी चल गया' शास्त्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा की धुरंधर पारी का जिक्र करते हुए कहा, ‘उसने न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया। आप उसे देखना चाहते हैं। उसके आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा है। उसे होम क्राउड का भी साथ मिलेगा और अगर वह चल गया तो समझिए भारत भी चल गया।’

अभिषेक शर्मा जब से भारत की टी20 टीम में आए हैं तब से लगातार विध्वंसक बल्लेबाजी से क्रिकेट फैंस को अपना मुरीद बना रहे हैं। वह अब तक सिर्फ 34 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं लेकिन 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने जा चुके हैं।