अभिषेक शर्मा चौथे T20I में इतिहास रचने की दहलीज पर, 18 रन बनाते ही ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे
भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भी धमाल मचाने की फिराक में होंगे। वह ऑकलैंड में 18 रन बनाते ही एक कारनामा अंजाम देंगे।
भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। भारत ने मंगलवार को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को छह विकेट से रौंदा, जिसमें अभिषेक शर्मा (38 गेंदों में 113 रन) ने तूफानी शतक जमाया। सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में आयोजित होगा। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। उन्हें ऑकलैंड में सिर्फ 18 रनों की जरूरत है।
ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे
26 वर्षीय अभिषेक शर्मा अक्टूबर में 382 रन बटोर चुके हैं। उन्होंने इस महीने अब तक 10 टी20 इंटरेशनल मैच खेले हैं। वह ऑकलैंड में 18 रन जोड़ते ही एक महीने में 400 T20I रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। अभिषेक ने वेलिंगटन में इस मामले में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया था। कोहली ने 2016 में मार्च के महीने में 370 रन बनाए थे। उनके बाद 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने नवंबर 2021 में 321 रन जुटाए थे। रोहित और विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं।
एक महीने में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर्स
382 - अभिषेक शर्मा (अक्टूबर 2026)
370 - विराट कोहली (मार्च 2016)
319 - रोहित शर्मा (नवंबर 2021)
314 - अभिषेक शर्मा (सितंबर 2025)
298 - श्रेयस अय्यर (जुलाई 2026)
280 - तिलक वर्मा (नवंबर 2024)
278 - केएल राहुल (जनवरी 2020)
276 - संजू सैमसन (अक्टूबर 2026)
275 - संजू सैमसन (मार्च 2026)
267 - ईशान किशन (जुलाई 2026)
264 - श्रेयस अय्यर (अक्टूबर 2026)
T20I में अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा वेलिंगनट में शतक जड़ने के बाद बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा T20I रैकिंग में हमवतन ईशान किशन को पछाड़कर दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए। अभिषेक पिछले साल जुलाई में पहली बार रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्हें इस साल जुलाई में ईशान ने पीछे छोड़ दिया था। टॉप 10 में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ियों में टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर (9वें नंबर पर) और तिलक वर्मा (10वें नंबर पर) हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' संजू सैमसन ने भी ताजा रैंकिंग में छह स्थानों की छलांग लगाई और टॉप 20 में जगह बना ली। अक्षर पटेल इस फॉर्मेट में टॉप रैंक वाले भारतीय गेंदबाज हैं। वह 11वें नंबर पर हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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