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IND vs ENG टी20 में इतिहास रचने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, 3 छक्के लगाते ही बन ‘सिक्सर किंग’

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिषेक शर्मा IND vs ENG टी20 सिरीज के सिक्सर किंग बन सकते हैं। वह अगर आज मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 में तीन सिक्स लगाते हैं तो वह जोस बटलर को पछाड़ नंबर-1 बन जाएंगे।

IND vs ENG टी20 में इतिहास रचने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, 3 छक्के लगाते ही बन ‘सिक्सर किंग’

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के पास IND vs ENG टी20 सीरीज में इतिहास रचने का मौका होगा। बाएं हाथ का यह विस्फोटक बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 20 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी थी। अगर आज मैनचेस्ट में भी उनका बल्ला चलता है तो वह भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के सिक्सर किंग बन सकते हैं। जोस बटलर फिलहाल लिस्ट में पहले पायदाान पर हैं, वहीं अभिषेक तीसरे नंबर पर। आईए जानते हैं-

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यह लिस्ट है IND vs ENG टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की। अभिषेक शर्मा मात्र 7 मैचों में 26 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर 28 छक्कों के साथ पहले तो, हार्दिक पांड्या 27 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। बटलर ने यह 28 छक्के 29 मैचों में लगाए हैं। वह आज के मैच में भी भारत के खिलाफ खेलेंगे। ऐसे में अभिषेक शर्मा के साथ उनका छक्कों का अच्छा कॉन्टेस्ट होगा।

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अगर बटलर फेल होते हैं और अभिषेत शर्मा तीन छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं, तो भारतीय बल्लेबाज IND vs ENG टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा।

IND vs ENG टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

जोस बटलर- 28

हार्दिक पांड्या- 27

अभिषेक शर्मा- 26

जेसन रॉय- 20

विराट कोहली- 19

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में 4 छक्के लगाकर अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 छक्के पूरे किए थे। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज थे। अभिषेक 100 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कुल 5वें भारतीय हैं।

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

भारत बनाम इंग्लैंड स्क्वॉड:

इंडिया टीम: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड टीम: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, सोनी बेकर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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