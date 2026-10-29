अभिषेक शर्मा नंबर-1, वैभव सूर्यवंशी की टॉप-10 में एंट्री; IND vs NZ तीसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन
IND vs NZ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में 6 भारतीय हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा टॉप-5 में अकेले इंडियन है। उन्होंने तीसरे टी20 में तूफानी शतक लगाया था।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त रेस देखने को मिल रही है। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने तीसरे टी20 में तूफानी अंदाज में शतक ठोका था उनके समेत टॉप-10 में 6 भारतीय बल्लेबाज हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि अभिषेक टॉप-5 में एकमात्र भारतीय हैं। जी हां, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स के बराबर रन है, मगर भारतीय बल्लेबाज पहले तो कीवी बल्लेबाज दूसरे पायदान पर है। आइए एक बार पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
अभिषेक शर्मा-ग्लेन फिलिप्स के बराबर 169 रन
IND vs NZ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में ग्लेन फिलिप्स और अभिषेक शर्मा के बराबर रन है। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तीन मुकााबलों में 169 रन बनाए हैं। फिलिप्स ने पहले दो टी20 में बैक टू बैक फिफ्टी ठोकी तो, अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 में तूफानी शतक लगााया। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 3 मैचों में यह रन 56.33 की औसत और 238.03 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। उन्होंने इस सीरीज में चौके से ज्यादा छक्के लगाए हैं। जी हां, अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 चौके तो 15 छक्के लगा चुके हैं।
वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 84.50 की औसत और 238.03 के स्ट्राइक रेट के साथ यह 169 रन बनाए हैं, जिसमें 15 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
टॉप-5 में इनके अलावा बेवन जैकब, डेरिएल मिशेल और फिन एलन शामिल है।
वैभव सूर्यवंशी की टॉप-10 में एंट्री
तीसरे टी20 में 45 रनों की धमाकेदार पारी खेलने वाले 15 साल के युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की टॉप-10 बल्लेबाजों में एंट्री हो गई है। अभी तक खेले दो मैचों में उन्होंने 49 रन बनाए हैं। दूसरे टी20 में जब उन्होंने सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला था, तब वह नंबर-3 पर उतरे थे और 8 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए थे, मगर जब उन्हें अपनी फेवरेट पोजिशन पर बैटिंग करने का मौका मिला तो गर्दा ही उड़ा दिया।
संजू सैमसन, नमन धीर, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर भी टॉप-10 में मौजूद हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी भारतीय बल्लेबाज के रन 100 के पार नहीं है। टॉप-10 में अभिषेक शर्मा ही ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इस सीरीज में 100 से अधिक रन बनाए हैं।
|प्लेयर
|रन
|अभिषेक शर्मा
|169
|ग्लेन फिलिप्स
|169
|बेवन जेकब
|128
|डेरिएल मिशेल
|123
|फिन एलन
|101
|संजू सैमसन
|99
|नमन धीर
|77
|तिलक वर्मा
|58
|श्रेयस अय्यर
|54
|वैभव सूर्यवंशी
|49
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें