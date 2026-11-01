अभिषेक शर्मा नंबर-2, ग्लेन फिलिप्स ने पलटा इतिहास; IND vs NZ T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन
भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 200 का आंकड़ा नहीं छू पाए। वहीं, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक रन बनाकर एक जबर्दस्त कारनामा अंजाम दिया।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज रविवार को समाप्त हो गई। न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में पांचवां टी20 मैच सात रनों से अपने नाम किया। भारत ने 192 रनों का टारगेट दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 18 ओवर में चेज कर लिया। टिम साइफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए। उन्होंने आठ चौके और तीन छक्के ठोके। फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से नवाजा गया। न्यूजीलैंड ने भले ही हैमिल्टन में जीत दर्ज की लेकिन भारत सीरीज 3-2 से अपने नाम करने में सफल रहा। चलिए, आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में बताते हैं।
अभिषेक शर्मा लिस्ट में नंबर-2
फिलिप्स ने टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने भारत के खिलाफ पांच मैचों में 341 रन जुटाए, जिसमें 113.66 का औसत और 185.32 का स्ट्राइक रेट है। उनके बल्ले से एक शतकीय और तीन अर्धशतकीय पारियां निकलीं। उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं। भारतीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध पांच मुकाबलों में 197 रन जोड़े। उनका औसत 39.40 का और स्ट्राइक रेट 223.86 का रहा। अभिशेक ने एक शतक जमाया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं, जिन्होंने पांच मैचों में 44.00 के औसत और 174.25 के स्ट्राइक रेट से 176 रन बटोरे। उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली। ऑलराउंडर नमन धीर ने पांच मैचों में 138 रन जुटाए, जिसमें 46.00 का औसत और 200.00 का स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं लगाया। बेवॉन जैकब्स ने पांच मुकाबलों में 136 रन बनाए। उनका औसत 45.33 और स्ट्राइक रेट 146.23 है। उनके बल्ले से एक फिफ्टी निकली।
ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास पलटा
फिलिप्स ने सीरीज में 341 रन बनाकर इतिहास पलट दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के फिल साल्ट का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। साल्ट ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों सीरीज में 331 रन बटोरे थे। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज में 316 रन जुटाए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ज जीतने के बाद फिलिप्स ने कहा कि जब आप शांत मन से मैदान पर उतरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार बनने की नहीं। स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण होगी, यह समझते हुए मैंने हावी होने की कोशिश की।
IND vs NZ T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर
|प्लेयर
|मैच
|रन
|ग्लेन फिलिप्स
|5
|341
|अभिषेक शर्मा
|5
|197
|डेरिल मिचेल
|5
|176
|नमन धीर
|5
|138
|बेवॉन जैकब्स
|5
|136
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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