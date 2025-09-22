Abhishek Sharma not only responded to Shaheen and Rauf verbally but also impressed with the bat ind vs pak asia cup अभिषेक शर्मा ने शाहीन और रऊफ को जुबान से तो जवाब दिया ही, बल्ले से लाजवाब कर दिया, Cricket Hindi News - Hindustan
Abhishek Sharma not only responded to Shaheen and Rauf verbally but also impressed with the bat ind vs pak asia cup

अभिषेक शर्मा ने शाहीन और रऊफ को जुबान से तो जवाब दिया ही, बल्ले से लाजवाब कर दिया

एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान के सुपर 4 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने दिल जीत लिया। उन्होंने मैदान पर पाकिस्तानी गेंदबाजों के जुबानी तीरों का जुबान से मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, बल्ले से तो एकदम से लाजवाब कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी शायद पछता भी रहे हों कि क्यों शेरों को छेड़ दिया।  

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 12:18 PM
अभिषेक शर्मा मैदान पर बल्ले से जितना आक्रामक खिलाड़ी हैं, बाहर उतने ही हंसमिजाज किस्म के हैं। मैदान पर भी उनकी आक्रामकता ज्यादातर बल्लेबाजी में ही दिखती है। लेकिन रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में वह अलग ही अवतार में दिखे। बल्ले से न सिर्फ पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई बल्कि उनके जुबानी हमलों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा के 74, शुभमन गिल के 47 और तिलक वर्मा के नाबाद 30 रनों की बदौलत 6 विकेट से मैच जीत लिया। शर्मा और गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों को उकसाते रहे और उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहे।

अभिषेक शर्मा के लिए मैच की शुरुआत बहुत ही खराब रही। पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था। मैच की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। तब पाकिस्तान ने अभी रनों का खाता तक नहीं खोला था। साहिबजादा फरहान ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद हवा में लहराते हुए थर्ड मैन पर चली गई। शर्मा कैच नहीं पकड़ पाए। फरहान ने बाद में हाफ सेंचुरी जड़ी और एके-47 के अंदाज में बल्ले को थामकर सेलिब्रेशन किया।

पाकिस्तानी बल्लेबाज का शर्मनाक सेलिब्रेशन अगर सबसे ज्यादा किसी को चुभा होगा तो वह अभिषेक शर्मा ही रहे होंगे। जब भारत बल्लेबाजी के लिए आया तब ओपनर शर्मा के दिमाग में आतंकी सोच को प्रदर्शित करती पाकिस्तानी बल्लेबाज की उस शर्मनाक हरकत का मंजर जरूर कौंध रहा होगा। उन्होंने आते ही शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर भारत का खाता खोला। पाकिस्तानियों को क्या पता था कि उन्होंने अपनी हरकतों से भारतीय खिलाड़ियों के भीतर की चिंगारी को भड़का दिया है।

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अंडर-14 के दिनों के दोस्त हैं। दोनों ने पाकिस्तान की ऐसी धुनाई की, जिसको वे कभी नहीं भूलेंगे। जितना ज्यादा उकसाया, जितना ज्यादा पर्सनल अटैक, उतनी ही जोरदार धुनाई।

भारत की चेज के पहले ओवर से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय ओपनरों को उकसाना शुरू कर दिया। पर्सनल अटैक करते रहे। दोनों ओपनर इग्नोर करते रहे। लेकिन जब हारिस रऊफ गेंदबाजी के लिए आए और अभिषेक शर्मा पर टिप्पणियां करने लगे, तब 25 साल का विध्वंसक बल्लेबाज भी तेवर में आ गया। दो ऐसे मौके आए जब अभिषेक और रऊफ आमने-सामने आ गए और गरमागरमी जैसा माहौल बन गया। बांग्लादेशी अंपायर गाजी सोहेल को दखल देना पड़ा।

पाकिस्तानी गेंदबाजों के उकसावे का शर्मा ने बल्ले से भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने 24 गेंद में 50 रन पूरे किए। वह सिक्स जड़ने की कोशिश में 74 रन बनाकर आउट हुए लेकिन तब तक वह भारत के लिए जीत की राह प्रशस्त कर चुके थे। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच की पहली गेंद पर कैच छोड़ने का दाग धो दिया। मैच के बाद उन्होंने पोस्ट किया- तुम बात करते हो, हम जीतते हैं।

