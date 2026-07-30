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अभिषेक शर्मा नंबर-1, कोहली-ईशान टॉप-5 में; ICC टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपनी नंबर-1 की पोजिशन की मजबूत किया है। उनकी रेटिंग 900 के पार पहुंच चुकी है। वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय हैं।

Virat Kohli, Abhishek Sharma, Ishan Kishan
विराट कोहली, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन

आईसीसी टी20 रैंकिंग में इस समय भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का राज चल रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पोजिशन को और मजबूत किया है। ईशान किशन 910 की रेटिंग के साथ पहले पायदान पर मौजूद हैं। वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में 900 की रेटिंग पार करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इससे पहले इस मुकाम तक विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं। बात आईसीसी टी20 रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो यहां चार नाम भारतीय बल्लेबाजों के देखने को मिलते हैं। ईशान किशन लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

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ईशान किशन का जलवा

पिछले साल तक ईशान किशन भारतीय टी20 सेटअप का दूर-दूर तक हिस्सा नहीं थे। उनके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी नहीं था, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी टीम में जगह बनाई और लगातार परफॉर्म कर आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया।

ईशान किशन ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में 916 की रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं। वहीं अभिषेक शर्मा अपनी खराब फॉर्म के चलते तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। टॉप-10 में इन दो लेफ्टी के अलावा उप-कप्तान तिलक वर्मा तीसरे भारतीय हैं।

ICC टी20 हाईएस्ट रेटिंग हासिल करने वाले टॉप-5 प्लेयर्स

आईसीसी टी20 रैंकिंग के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा रेटिंग भारतीय स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हासिल की है। वह 931 रेटिंग के साथ इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। वहीं ईशान किशन 916 की रेटिंग के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

दूसरे नंबर पर यहां इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज डेविड मलान है, जिन्होंने अपने टी20 करियर में 919 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की थी।

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आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग करने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अन्य दो नाम विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के हैं। कोहली ने अपने टी20 करियर में 909 रेटिंग हासिल की थी, वह लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। वहीं पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव 912 की रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच और पाकिस्तान के बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 900 रेटिंग हासिल करने वाले अन्य दो बल्लेबाज हैं।

टी20 रैंकिंग में 900 या उससे अधिक रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा- 931

डेविड मलान- 919

ईशान किशन- 916

सूर्यकुमार यादव- 912

विराट कोहली- 909

एरोन फिंच- 904

बाबर आजम- 900

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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