अभिषेक शर्मा को लय हासिल करने के लिए बस एक अच्छी पारी की जरूरत, बॉलिंग कोच ने दिया बयान
भारत की पहले सुपर 8 मुकाबले में रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप में अब तक अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन को लेकर टीम के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है।
टीम इंडिया को रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप में अब तक अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन को लेकर टीम के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। मोर्केल ने कहा कि अभिषेक को बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है और उसके बाद वह लय पकड़ लेंगे। भारत का यह सलामी बल्लेबाज तीन मैचों में अब तक खाता खोलने में नाकाम रहा है।
बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज को शुक्रवार के अभ्यास सत्र के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया। गंभीर उन्हें कुछ तकनीकी बारीकियां समझाते नजर आए और अभिषेक ने एक अनुशासित छात्र की तरह सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने ऊंचे कैच का भी अभ्यास किया। कई बार जरूरत से ज्यादा अभ्यास उल्टा असर भी डाल सकता है। सत्र के दौरान अभिषेक को काफी देर तक अन्य बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते भी देखा गया।
ये भी पढ़ेंः सुपर 8 में सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर नहीं, बल्कि ये दो भाइयों की भी लड़ाई है
मोर्केल से जब टीम के अंदर अभिषेक के प्रदर्शन पर किसी चर्चा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "बिल्कुल कोई चर्चा नहीं। वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक हमारी किसमत अच्छी रही है कि खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी उठाई है और रन बनाए हैं।'' हालांकि, उन्होंने माना कि टूर्नामेंट के अहम दौर में पहुंच चुकी टीम को अभिषेक से बड़ी पारी की उम्मीद है।
मोर्केल ने कहा, “हम विश्व कप के बेहद महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं और हमें उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी। दर्शक उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखना पसंद करते है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह गेंद को अच्छी तरह टाइम कर रहे हैं। बस एक शुरुआत की बात है और उसके बाद अभिषेक रफ्तार पकड़ लेंगे।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें