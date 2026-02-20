होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
अभिषेक शर्मा को लय हासिल करने के लिए बस एक अच्छी पारी की जरूरत, बॉलिंग कोच ने दिया बयान

Feb 20, 2026 09:13 pm ISTVikash Gaur Bhasha, अहमदाबाद
भारत की पहले सुपर 8 मुकाबले में रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप में अब तक अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन को लेकर टीम के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है।

टीम इंडिया को रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप में अब तक अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन को लेकर टीम के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। मोर्केल ने कहा कि अभिषेक को बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है और उसके बाद वह लय पकड़ लेंगे। भारत का यह सलामी बल्लेबाज तीन मैचों में अब तक खाता खोलने में नाकाम रहा है।

बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज को शुक्रवार के अभ्यास सत्र के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया। गंभीर उन्हें कुछ तकनीकी बारीकियां समझाते नजर आए और अभिषेक ने एक अनुशासित छात्र की तरह सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने ऊंचे कैच का भी अभ्यास किया। कई बार जरूरत से ज्यादा अभ्यास उल्टा असर भी डाल सकता है। सत्र के दौरान अभिषेक को काफी देर तक अन्य बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते भी देखा गया।

मोर्केल से जब टीम के अंदर अभिषेक के प्रदर्शन पर किसी चर्चा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "बिल्कुल कोई चर्चा नहीं। वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक हमारी किसमत अच्छी रही है कि खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी उठाई है और रन बनाए हैं।'' हालांकि, उन्होंने माना कि टूर्नामेंट के अहम दौर में पहुंच चुकी टीम को अभिषेक से बड़ी पारी की उम्मीद है।

मोर्केल ने कहा, “हम विश्व कप के बेहद महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं और हमें उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी। दर्शक उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखना पसंद करते है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह गेंद को अच्छी तरह टाइम कर रहे हैं। बस एक शुरुआत की बात है और उसके बाद अभिषेक रफ्तार पकड़ लेंगे।”

