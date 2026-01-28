अभिषेक शर्मा के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, दूसरी बार जीरो पर आउट होने वाले पहले भारतीय बने
अभिषेक शर्मा एक टी20 सीरीज में दो बार जीरो पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने।
भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान सस्ते में पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। इसके जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया। मैट हेनरी ने उन्हें आउट किया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर आउट होने वाले भारत के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।
अभिषेक शर्मा चौथे टी20 मैच में पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हुए। पहली गेंद पर आउट होने वाले वह पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले केएल राहुल (2016), पृथ्वी शॉ (2021), रोहित शर्मा (2022), संजू सैमसन (2026) और अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में मौजूद हैं। अभिषेक के आउट होने के बाद भारत ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए हैं। पावरप्ले में टीम 53 रन ही बना सकी और दो विकेट गंवाए।
अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया। अभिषेक शर्मा भारत के लिए खेलते हुए एक टी20 सीरीज में बतौर सलामी बल्लेबाज दो बार जीरो पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले अभिषेक दूसरे मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। वह पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरी बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने 4 पारियों में 50.67 के औसत से 152 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 266 का है। अभिषेक ने पहले मैच में 84 और फिर तीसरे मैच में नाबाद 68 रन की पारी खेली। जारी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है। भारतीय कप्तान ने चार मैचों में 179 रन बनाए हैं।