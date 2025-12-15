अभिषेक शर्मा का दावा- T20 विश्व कप में और अगली सीरीज में हमें मैच जिताएंगे ये दोनों खिलाड़ी
अभिषेक शर्मा को पूरा भरोसा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल मैच विनर साबित होंगे। अभिषेक का दावा है कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाली सीरीज भी जिताएंगे।
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और नंबर वन टी20 बैटर अभिषेक शर्मा को पूरा भरोसा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल मैच विनर्स साबित होंगे। पिछले काफी समय से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्या और गिल की फॉर्म खराब चल रही है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने दावा किया है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज टीम के लिए रन बनाएंगे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्या ने 3 मैचों में 29 और गिल ने 3 मैचों में 32 रन ही बनाए हैं। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। इस लो स्कोरिंग मैच में भी सूर्या फेल रहे, जबकि गिल ने धीमी पारी खेली। हालांकि, अभिषेक शर्मा को 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के अगले एडिशन से पहले सूर्यकुमार और गिल के खराब फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं है।
धर्मशाला में 18 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं आपको एक बात साफ-साफ बता देता हूं कि मेरा यकीन करो, ये दोनों लड़के (T20) वर्ल्ड कप में और उससे पहले दूसरी सीरीज में भी मैच जिताएंगे। मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के साथ, इसलिए मुझे पता है कि वह कहां मैच जिता सकता है, कोई भी हालात हो और टीम कोई भी हो। मुझे उस पर शुरू से ही बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसे बहुत जल्द देखेंगे और सबको भरोसा हो जाएगा।"
मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं- सूर्या
तीसरे टी20 मैच में 12 रन बनाकर आउट हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, "बात यह है कि मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। मैं हर वो चीज ट्राई कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। जब रन बनने होंगे, तो जरूर बनेंगे, लेकिन हां, मैं रन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, लेकिन हां, रन नहीं बन रहे हैं।" सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाना है।