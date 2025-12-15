Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma makes T20 World Cup guarantee on India batting duo Suryakumar Yadav and Shubman Gill
अभिषेक शर्मा का दावा- T20 विश्व कप में और अगली सीरीज में हमें मैच जिताएंगे ये दोनों खिलाड़ी

अभिषेक शर्मा को पूरा भरोसा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल मैच विनर साबित होंगे। अभिषेक का दावा है कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाली सीरीज भी जिताएंगे।

Dec 15, 2025 07:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और नंबर वन टी20 बैटर अभिषेक शर्मा को पूरा भरोसा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल मैच विनर्स साबित होंगे। पिछले काफी समय से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्या और गिल की फॉर्म खराब चल रही है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने दावा किया है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज टीम के लिए रन बनाएंगे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्या ने 3 मैचों में 29 और गिल ने 3 मैचों में 32 रन ही बनाए हैं। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। इस लो स्कोरिंग मैच में भी सूर्या फेल रहे, जबकि गिल ने धीमी पारी खेली। हालांकि, अभिषेक शर्मा को 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के अगले एडिशन से पहले सूर्यकुमार और गिल के खराब फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं है।

धर्मशाला में 18 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं आपको एक बात साफ-साफ बता देता हूं कि मेरा यकीन करो, ये दोनों लड़के (T20) वर्ल्ड कप में और उससे पहले दूसरी सीरीज में भी मैच जिताएंगे। मैं उनके साथ इतने लंबे समय से खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के साथ, इसलिए मुझे पता है कि वह कहां मैच जिता सकता है, कोई भी हालात हो और टीम कोई भी हो। मुझे उस पर शुरू से ही बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसे बहुत जल्द देखेंगे और सबको भरोसा हो जाएगा।"

मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं- सूर्या

तीसरे टी20 मैच में 12 रन बनाकर आउट हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, "बात यह है कि मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। मैं हर वो चीज ट्राई कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। जब रन बनने होंगे, तो जरूर बनेंगे, लेकिन हां, मैं रन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, लेकिन हां, रन नहीं बन रहे हैं।" सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाना है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
